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З'ясовуємо, хто крутіший: Усик провів бій з Ломаченко без рингу і рукавичок

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 23:15
З'ясовуємо, хто крутіший: Усик провів бій з Ломаченко без рингу і рукавичок Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Styler

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик разом зі своїм другом екс-чемпіоном світу Василем Ломаченком вирішили з'ясувати, хто з них найкращий боєць в комп'ютерній грі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Василя Ломаченко.

"Нова легенда! З'ясовуємо з Олександром Усиком хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", - йдеться під відео.

Спортсмени провели три віртуальних раунди і перемогу здобув Василь Ломаченко.

Варто зазначити, що кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports у співпраці з Усиком та Ломаченко створив компанію для проведення файтинг-турнірів.

Нагадаємо, в Києві у Олександра Усика евакуювали автомобіль за неправильну парковку. Але боксер не згоден з цим. Він заявив, що не було ніяких заборонних паркування знаків.

Спортсмен також поскаржився, що біля його авто стояли і інші машини, які були припарковані також, але забрали саме його авто. Він навіть подумав, що в інспектора упереджене ставлення до нього.

Щоб забрати своє авто зі штраф майданчика, він витратив 3 години часу і оплатив 3 штрафи.

Раніше Олександр Усик говорив, що мріє провести бій в Україні. Останній його бій на батьківщині був у 2015 році. Найчастіше поєдинки з його участю проходять у Великобританії або США.

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