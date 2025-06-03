"Жестко мобилизовали". Певец Никита Ломакин показался в форме и рассказал, куда исчез

Украинский певец Никита Ломакин вышел на связь и сообщил, что был мобилизован в армию. Он рассказал о своем непростом опыте и призвал людей к человечности.

Артист заявил, что долгое время не появлялся в сети и не выступал, поскольку был мобилизован.

"Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны", - поделился он.

Никита признался, что с первых дней службы не имел ни сил, ни возможности рассказать об этом.

"Был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей", - сказал он.

Никита Ломакин был мобилизован (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Певец поделился, что находиться в военных условиях психологически очень сложно.

"Ситуации, которые уже случились со мной, чуть не сломали меня. В таких условиях сложно найти философию и веру или иметь хоть какую-то надежду", - признался он.

Однако Никита продолжает держаться. Несмотря на новые вызовы, он пытается оставаться человечным.

"Мой мозг ищет объяснения, оправдания ситуации и стратегии выживания в существующих условиях. Я буду держаться и дальше, оставаясь прежде всего человеком. Хотя здесь почти все воспринимают это как слабость", - рассказал он.

Ломакин пообещал продолжать писать песни и делиться трансформационными мыслями со службы.

"Сейчас сложные времена. Сочувствуйте людям! Это откроет вам глаза на принятие личных трудностей и уберет зависть и ненависть", - призвал он.

"Чувствуйте боль, если она приходит. Страдания укажут вам на то, за что вы боролись, и Бог даст вам сил жить, если ваши намерения - не пустые слова", - добавил Никита.

Ломакин о мобилизации (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Как отреагировали в сети

Пользователи и звездные коллеги выразили слова поддержки и благодарности мобилизованному артисту.

"У тебя все будет хорошо! Я верю в это", - написал Слава Демин.

"Держись", - пожелала Анна Тринчер.

"Спасибо за то, что написал! Искренне желаю тебе Божьей опеки, чтобы тебя обходили все невзгоды. Ты очень добрый человек, крутой музыкант, и как человек творчества - эмпатичный, уязвимый. Поэтому я желаю тебе силы духа, чтобы выдержать все. Еще раз спасибо", - прокомментировал Влад Дарвин.

"Сил тебе и не теряй свою светлую душу", - добавил Никита Киселев.

"Никита, какие ты важные вещи написал! Какие умные и мудрые! Бог сохранит тебя! Ты очень крутой", - заметила Мария Бурмака.

"Бог тебя любит. Он великий, могущественный и любящий. Держись Никит, он с тобой", - поддержала певица IzaBella.

Что известно о Никите Ломакине

Напомним, певец родом из Симферополя. Родился 3 апреля 1998 года.

Участвовал в проектах "X-Фактор" и "Голос страны 11", благодаря которым начал свой музыкальный путь.

Первый альбом презентовал в феврале 2019 года. За несколько лет выпустил еще одну работу. Также имел дуэт с Тиной Кароль.

Среди известных песен - "Зеркала", "Сука", "Невірний", "Сніг", "Lava".