"Самая страшная дедовщина": Козловский раскрыл всю правду о своей службе в армии

Так, артист вспомнил, что сначала его служба начиналась в рядах Национальной гвардии Украины. Однако впоследствии обстоятельства изменились - и его перевели в Национальный президентский оркестр.

Именно тот период, по словам Виталия, стал для него самым тяжелым.

"Моя служба начиналась как добровольца из Национальной гвардии Украины. Там был около пяти месяцев. А потом в 2023 году меня было переведено каким-то образом в Национальный президентский оркестр. Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Всюду в армии ко мне было уважение. Только только в президентском оркестре это было что-то невероятное", - вспомнил певец.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Впрочем, ситуация изменилась, когда весной 2024 года Козловского перевели в боевое подразделение - 22-ю отдельную механизированную бригаду. Именно там, на Сумщине, он почувствовал, что может быть действительно полезным.

"Весной 2024 года я был переведен в 22-ю отдельную механизированную бригаду, где службу я проходил на Сумщине. И там я познакомился с теми людьми, с которыми нас сегодня объединяет судьба, общее дело. Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших и без вести пропавших воинов. Например, к 1 сентября прошлого года мы собрали для более 500 семей портфели в школу. Это такой минимум, что я рассказываю", - поделился Виталий.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Сегодня певец активно вовлечен в гуманитарную и волонтерскую работу. Он поддерживает армию сборами средств, закрывает потребности подразделения, помогает семьям воинов и искренне радуется, что может быть полезным на своем месте.

"На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Очень рад, что я сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Поэтому я очень благодарен всем командирам и обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом", - сказал исполнитель.