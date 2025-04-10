Мобилизованный участник Нацотбора побрился наголо и ответил, что сделал с длинными волосами: фото "до" и "после"

Яков Марный, солист группы "ДК Енергетик", который в этом году принимал участие в Нацотборе на "Евровидении" показался впервые после мобилизации. Артист сбрил длинные волосы и бороду.

По словам Якова (его настоящее имя - Иван), он сбрил бороду и попрощался с длинными волосами вынужденно. Его никто не заставлял стричься, но певец понимал, что сейчас он проходит базовую военную подготовку, а потому шевелюра ему будет мешать.

"Выбора не было. Ну не то, что меня заставили, а то, что я где-то около недели, наверное, побыл в распределительном центре (перед тем как попасть на обучение) И за эту неделю я понял, что волосы не выживут просто в течение следующих 45 дней. Пришлось их сбрить", - пояснил Марный.

Также он рассказал, что не стал выбрасывать волосы. Он отправил их своей жене. Она будет хранить "хвост", ведь позже он может принести пользу.

"Жена уже его отмыла, заплела маленькие косички. И когда-то потом будем разыгрывать это все на донаты", - отметил Яков.

Марный "до" и "после" мобилизации (коллаж: РБК-Украина)

На интервью певец сидел в шапке, но все же показал, как выглядит без длинных волос. При этом Марный отметил, что ему это не нравится.

"На самом деле я ненавижу как я выгляжу без бороды и без волос. Но за счет того, что у меня нет зеркал и почти нигде не вижу свои отражения, то за это особо не парюсь. В моем воображении я все еще такой, каким я был", - признался артист.

Свои волосы он отращивал примерно 8 лет. Сейчас он не знает, как его новую прическу воспримут фаны группы "ДК Енергетик". Но Марный спокоен относительно реакции жены, ведь говорит, что она полюбила его точно не за длинные волосы.

Когда мобилизовали Марного

27 марта стало известно, что солиста "ДК Енергетик" и участника Нацотбора "запаковали" ТЦК.

"Ему сказали, что мы только данные ваши обновим и вернем вас. В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там. Я потом туда пришла, хотя бы чтобы побыть рядом и поддержать. Но я не смогла попасть туда, потому что там все на замках... Его отвезли на ДВРЗ. В июне должно закончиться обучение", - рассказала его жена.