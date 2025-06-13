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"Живот начал расти сразу": беременная звезда "Холостяка" продемонстрировала фигуру в купальнике

Пятница 13 июня 2025 13:50
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"Живот начал расти сразу": беременная звезда "Холостяка" продемонстрировала фигуру в купальнике Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)
Автор: Катерина Собкова

Участница романтического реалити "Холостяк-12" Марина Голд показала, как изменилась ее фигура во время беременности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"У меня живот начал расти сразу. Я вижу и изменения в качестве кожи. Сначала я пугалась и боялась возможных изменений в теле, но потом поняла, что уж деваться некуда, и не так это все страшно", - отметила Марина Голд.

Сейчас девушка находится приблизительно на 6-м месяце беременности. Она также отметила, что из-за токсикоза пока что не набрала много килограммов.

&quot;Живот начал расти сразу&quot;: беременная звезда &quot;Холостяка&quot; продемонстрировала фигуру в купальнике

Звезда "Холостяка" показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/marynagold1)

"По состоянию на 22-ю неделю я пока не прибавила в весе. С начала беременности я похудела на 4 кг, а сейчас их вернула. Надеюсь, много не наберу", - подытожила она.

Также она продемонстрировала, как выглядит ее фигура в купальнике.

&quot;Живот начал расти сразу&quot;: беременная звезда &quot;Холостяка&quot; продемонстрировала фигуру в купальнике

Марина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Кто такая Марина Голд

Напомним, девушка участвовала в 12-м сезоне украинского реалити-шоу "Холостяк" (2022), где главным героем был актер и предприниматель Алекс Топольский. Она покинула проект за шаг до финала.

Марина родом из Харькова, там работала косметологом.

Звезда "Холостяка" не скрывает, что сделала несколько пластических операций по изменению формы носа и груди, а также увеличивала губы.

После начала полномасштабного российского вторжения она переехала жить в США. Именно здесь она встретила своего будущего мужа, который является тоже украинцем, но много лет живет в Америке.

&quot;Живот начал расти сразу&quot;: беременная звезда &quot;Холостяка&quot; продемонстрировала фигуру в купальнике

Марина Голд с мужем (фото: instagram.com/marynagold1)

Отношения пары развивались стремительно: уже после пяти месяцев после знакомства любимый сделал Марине предложение руки и сердца с шикарным кольцом.

Вскоре пара поженилась на берегу океана. По словам девушки, торжество они организовали за 10 дней.

А недавно стало известно, что Марина Голд беременна. На днях она рассекретила пол ребенка - у пары родится девочка.

&quot;Живот начал расти сразу&quot;: беременная звезда &quot;Холостяка&quot; продемонстрировала фигуру в купальнике

Марина Голд беременна (фото: instagram.com/marynagold1)

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