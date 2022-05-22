Залишився один шлях. З Маріуполя без перепустки можна виїхати до Бердянська
Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська. До того як окупанти закриють цей шлях залишилися лічені дні. В протилежному випадку виїхати з міста без фільтрації буде неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - розповів він.
За словами Андрющенка, в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему з 21 травня:
Від тепер:
- для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз). Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатурою окупантів; черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів.
- для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвіддлках "мвс днр".
- для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.
- для пересування в середні Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.
Як повідомлялося, в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадировців, які збільшують кількість блокпостів у місті та навколо нього.
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