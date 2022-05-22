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Залишився один шлях. З Маріуполя без перепустки можна виїхати до Бердянська

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Маріуполь, Неділя 22 травня 2022 14:21
Залишився один шлях. З Маріуполя без перепустки можна виїхати до Бердянська Фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі без проходження фільтраційних таборів з Маріуполя можна виїхати до Бердянська. До того як окупанти закриють цей шлях залишилися лічені дні. В протилежному випадку виїхати з міста без фільтрації буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Для тих, хто збирається покинути Маріуполь в бік Запоріжжя, до відкриття офіційних коридорів маєте майже лічені дні до повного закриття проїзду в бік Бердянська", - розповів він.

За словами Андрющенка, в Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему з 21 травня:

Від тепер:

  • для в’їзду в Маріуполь потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії перепустки три дні, але вона одноразова (тобто скористуватись нею можна лише один раз). Перепустку видають в Мангуші та Виноградному у пунктах фільтрації комендатурою окупантів; черга на отримання перепустки розписана вперед на декілька тижнів.
  • для виїзду з Маріуполя автівкою потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвіддлках "мвс днр".
  • для пересування Маріупольським районом (без в’їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд з Мангуша до Ялти (або Урзуф) без перепустки неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.
  • для пересування в середні Маріуполя між адміністративними районами також потрібна перепустка на авто.

Як повідомлялося, в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадировців, які збільшують кількість блокпостів у місті та навколо нього.

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