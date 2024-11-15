Женщины Майка Тайсона. Что известно о скандальной личной жизни легенды бокса

Один из самых известных боксеров в истории Майк Тайсон всегда был в центре внимания не только из-за спортивных достижений, но и из-за своей непростой личной жизни. Женщины в жизни "Железного Майка" часто становились темой для заголовков, а его отношения полны как страсти, так и драматических поворотов.

Сейчас, когда легенда бокса готовится к своему возвращению на ринг в бою против Джейка Пола , который состоится в ночь на 16 ноября в Аллингтоне, США, РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как складывались романтические истории Тайсона, и узнать больше о его личной жизни.

Робин Гивенс - первая жена Тайсона

Актриса второстепенных ситкомов Робин Хивенс до 24 лет не смогла оставить весомого следа в кинематографе. Ее популярность в значительной степени строилась на отношениях с известными и состоятельными мужчинами. До знакомства с Майком Тайсоном Робин имела романы с такими звездами, как Эдди Мерфи и Майкл Джордан.

Выйдя замуж за Тайсона, Хивенс была беременна. В то время 22-летний боксер, который уже получил известность и занимался развитием своей спортивной карьеры, не задумывался о семейном уюте. Брак мог бы иметь перспективу, если бы не трагедия - выкидыш у Робин, который существенно повлиял на их отношения.

Майк Тайсон и Робин Гивенс (фото: Getty Images)

После потери ребенка в мае 1988 года отношения супругов начали стремительно разрушаться. Уже в сентябре того же года Робин Хивенс подала заявление на развод, обвинив Майка Тайсона в домашнем насилии. Она открыто заявила, что жизнь с боксером стала для нее настоящим кошмаром и адом.

Развод оказался настоящим ударом для Тайсона. За менее чем год супружеской жизни его бывшая жена получила через суд значительную часть его состояния - 10 миллионов долларов. А завершилась эта история еще одним скандалом: Робин оставила Майка, успев завязать интрижку с Брэдом Питтом.

Робин Гивенс (фото: instagram.com/robingivens)

Гивенс привела молодого актера прямо в супружескую спальню, где еще оставались следы присутствия Тайсона. Именно там разъяренный боксер и застал парочку, напугав Питта настолько, что тот умолял пощадить его жизнь.

Интересный факт: в конце 1988 года имя Брэда Питта появлялось лишь в титрах малоизвестных проектов. Его прорыв в кинематографе должен был произойти через семь лет, а в то время он исполнял эпизодические роли в сериалах, где и познакомился с Робин.

Моника Тернер - вторая жена Майка

После разрыва с Робин Хивенс Майку Тайсону понадобилось восемь лет, чтобы восстановиться и снова попытаться построить семейную жизнь. В 1997 году он сделал вторую попытку - на этот раз его избранницей стала не публичная персона, а врач-педиатр Моника Тернер, с которой боксер познакомился на вечеринке у Эдди Мерфи.

Незадолго до свадьбы Моника подарила Тайсону дочь Райну, а через год у пары родился сын Амир. Поначалу их семейная жизнь складывалась хорошо, даже обвинения в изнасиловании и отбытие срока в тюрьме не разрушили их брак.

Однако бесконечные измены Тайсона, в том числе одна из них, которая привела к длительным отношениям и появлению двух внебрачных детей, стали последней каплей. В 2003 году Моника подала на развод.

Майк Тайсон и Моника Тернер (фото: Getty Images)

Лакия Спайсер - третья жена боксера

Третья жена получила наиболее зрелую и уравновешенную версию Майка Тайсона, готовую к настоящей семейной жизни.

Этой женщиной стала Лакия Спайсер, дочь влиятельного мусульманского священнослужителя. Впервые она встретила Тайсона в 18 лет, ведь ее отец часто брал дочь на боксерские соревнования.

Майк Тайсон и Лакия Спайсер (фото: Getty Images)

К браку с Лакией 42-летний Майк подошел с новым взглядом на жизнь, которая после бурной молодости приобрела спокойные и гармоничные смыслы.

Свадьба пары, которая состоялась в 2009 году, была скромной и камерной, без лишней огласки.

В том же году у них родилась дочь Милан, а в 2011 году - сын Марокко Илья. В общем Майк Тайсон стал отцом восьми детей, однако именно с Лакией он нашел стабильность и семейный уют.

Майк Тайсон с детьми (фото: instagram.com/miketyson)

Что известно о бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Долгожданный бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом состоится в ночь на 16 ноября. Поединок будет проходить по схеме 8 раундов как профессиональная выставка с использованием перчаток весом 14 унций, согласно санкции Департамента лицензирования и регулирования Техаса.

Тайсон, бывший непобедимый чемпион в тяжелом весе с легендарной карьерой, не проводил профессиональных боев с 2005 года, хотя участвовал в выставочном бою против Роя Джонса-младшего в 2020 году.

С другой стороны, Джейк Пол, блогер, ставший боксером, имеет впечатляющий рекорд 9-1 с 6 нокаутами.

Несмотря на разницу в 30 лет между бойцами, Пол продемонстрировал значительный прогресс в своих боксерских навыках, о чем Тайсон недавно высказался. Пол видит этот бой как важную возможность доказать свое мастерство, выступая против одного из величайших тяжеловесов в истории.

Поединок состоится на стадионе AT&T, и его будет транслировать Netflix. Начнется он не раньше 05:00 по киевскому времени.