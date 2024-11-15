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Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

П'ятниця 15 листопада 2024 18:25
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Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу Майк Тайсон (Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Один із найвідоміших боксерів в історії Майк Тайсон завжди був у центрі уваги не лише через спортивні досягнення, але й через своє непросте особисте життя. Жінки в житті "Залізного Майка" часто ставали темою для заголовків, а його стосунки сповнені як пристрасті, так і драматичних поворотів.

Зараз, коли легенда боксу готується до свого повернення на ринг у бою проти Джейка Пола, який відбудеться у ніч проти 16 листопада в Алінгтоні, CША, РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати, як складалися романтичні історії Тайсона, та дізнатися більше про його особисте життя.

Робін Гівенс - перша дружина Тайсона

Акторка другорядних ситкомів Робін Гівенс до 24 років не змогла залишити вагомого сліду в кінематографі. Її популярність значною мірою будувалася на стосунках із відомими та заможними чоловіками. До знайомства з Майком Тайсоном Робін мала романи з такими зірками, як Едді Мерфі та Майкл Джордан.

Вийшовши заміж за Тайсона, Гівенс була вагітна. На той час 22-річний боксер, який уже здобув популярність і займався розвитком своєї спортивної кар'єри, не задумувався про сімейний затишок. Шлюб міг би мати перспективу, якби не трагедія - викидень у Робін, який суттєво вплинув на їхні стосунки.

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Майк Тайсон і Робін Гівенс (фото: Getty Images)

Після втрати дитини у травні 1988 року стосунки подружжя почали стрімко руйнуватися. Вже у вересні того ж року Робін Гівенс подала заяву на розлучення, звинувативши Майка Тайсона у домашньому насильстві. Вона відкрито заявила, що життя з боксером стало для неї справжнім кошмаром і пеклом.

Розлучення виявилося справжнім ударом для Тайсона. За менш ніж рік подружнього життя його колишня дружина отримала через суд значну частину його статків - 10 мільйонів доларів. А завершилася ця історія ще одним скандалом: Робін залишила Майка, встигнувши зав'язати інтрижку з Бредом Піттом.

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Робін Гівенс (фото: instagram.com/robingivens)

Гівенс привела молодого актора прямо до подружньої спальні, де ще залишалися сліди присутності Тайсона. Саме там розлючений боксер і застав парочку, налякавши Пітта настільки, що той благав пощадити його життя.

Цікавий факт: наприкінці 1988 року ім’я Бреда Пітта з’являлося лише в титрах маловідомих проєктів. Його прорив у кінематографі мав статися через сім років, а на той час він виконував епізодичні ролі в серіалах, де й познайомився з Робін.

Моніка Тернер - друга дружина Майка

Після розриву з Робін Гівенс Майку Тайсону знадобилося вісім років, аби відновитися та знову спробувати побудувати сімейне життя. У 1997 році він зробив другу спробу - цього разу його обраницею стала не публічна персона, а лікар-педіатр Моніка Тернер, з якою боксер познайомився на вечірці в Едді Мерфі.

Незадовго до весілля Моніка подарувала Тайсону доньку Райну, а через рік у пари народився син Амір. Спочатку їхнє сімейне життя складалося добре, навіть звинувачення у зґвалтуванні та відбуття терміну у в’язниці не зруйнували їхнього шлюбу.

Однак нескінченні зради Тайсона, зокрема одна з них, яка призвела до тривалих стосунків і появи двох позашлюбних дітей, стали останньою краплею. У 2003 році Моніка подала на розлучення.

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Майк Тайсон і Моніка Тернер (фото: Getty Images)

Лакія Спайсер - третя дружина боксера

Третя дружина отримала найбільш зрілу і врівноважену версію Майка Тайсона, готову до справжнього сімейного життя.

Цією жінкою стала Лакія Спайсер, донька впливового мусульманського священнослужителя. Вперше вона зустріла Тайсона у 18 років, адже її батько часто брав доньку на боксерські змагання.

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Майк Тайсон і Лакія Спайсер (фото: Getty Images)

До шлюбу з Лакією 42-річний Майк підійшов із новим поглядом на життя, яке після бурхливої молодості набуло спокійних і гармонійних сенсів.

Весілля пари, яке відбулося у 2009 році, було скромним і камерним, без зайвого розголосу.

У тому ж році у них народилася донька Мілан, а в 2011 році - син Марокко Ілля. Загалом Майк Тайсон став батьком восьми дітей, однак саме із Лакією він знайшов стабільність і сімейний затишок.

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Жінки Майка Тайсона. Що відомо про скандальне особисте життя легенди боксу

Майк Тайсон з дітьми (фото: instagram.com/miketyson)

Що відомо про бій Майка Тайсона і Джейка Пола

Довгоочікуваний бій між Майком Тайсоном і Джейком Полом відбудеться в ніч проти 16 листопада. Поєдинок буде проходити за схемою 8 раундів як професійна виставка з використанням рукавичок вагою 14 унцій, згідно з санкцією Департаменту ліцензування та регулювання Техасу.

Тайсон, колишній непереможний чемпіон у важкій вазі з легендарною кар'єрою, не проводив професійних боїв з 2005 року, хоча брав участь у виставковому бою проти Роя Джонса-молодшого в 2020 році.

З іншого боку, Джейк Пол, блогер, який став боксером, має вражаючий рекорд 9-1 з 6 нокаутами.

Незважаючи на різницю в 30 років між бійцями, Пол продемонстрував значний прогрес у своїх боксерських навичках, про що Тайсон нещодавно висловився. Пол бачить цей бій як важливу можливість довести свою майстерність, виступаючи проти одного з найбільших важковаговиків в історії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні AT&T, і його транслюватиме Netflix. Розпочнеться він не раніше 05:00 за київським часом.

До слова, раніше ми пригадали найпам'ятніші бої Узелкова в професіональній кар'єрі.

Також вже вийшла добірка з 5 культових фільмів про бокс, які має подивитися кожен.

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