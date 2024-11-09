Незабываемые бои Узелкова: топ-5 лучших побед выдающегося боксера

О лучших боях Узелкова за время выступлений на профессиональном уровне - в подборке РБК-Украина .

В последнее время у Узелкова были серьезные проблемы со здоровьем. В 2012 году он пережил инсульт. В феврале 2024 года был госпитализирован. В апреле спортсмен перенес операцию на сердце. В октябре текущего года эксчемпион мира сообщил, что получил инвалидность второй группы.

В любительском боксе Узелков завоевал бронзу чемпионата мира 2001 года в весовой категории до 91 кг. В октябре 2004 года дебютировал на профессиональном уровне. В профи провел 34 боя, в которых одержал 30 побед (19 нокаутом) и потерпел 4 поражения.

Обладал титулами чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. Свое последнее сражение провел в апреле 2014 года.

Топ-5 лучших побед Узелкова

5. Вячеслав Узелков – Денис Шимчич (2008)

Это была вторая защита Узелковым титула WBA Inter-Continental. В киевском Дворце спорта украинцу противостоял непобедимый боксер из Словении. Шимчич до этого провел 19 поединков и во всех победил, отличившись 12 нокаутами. Украинец одолел оппонента техническим нокаутом в 3-м раунде.

4. Вячеслав Узелков – Хулио Сезар Домингес (2008)

За четыре месяца до победы над Шимчичем Узелков в отличном стиле впервые защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBA. Аргентинец Домингес прибыл в Киев в статусе непобедимого бойца. Однако не смог продержаться против украинца больше трех раундов – технический нокаут.

3. Вячеслав Узелков – Габриэль Кампильо (2007)

Один из самых ярких поединков Узелкова. Вместе с испанцем Кампильо наш боксер боролся за вакантный титул WBA Inter-Continental. Непобедимый оппонент считался фаворитом, однако в шестом раунде оказался на помосте после серии ударов украинца. Прямой нокаут от Узелкова.

2. Вячеслав Узелков – Мохамед Белкасем (2012)

Одно из самых трудных противостояний украинского бойца. К тому времени у него в пассиве было уже два поражения. Более того, после проигрыша немцу Эдуарду Гуткнехту Узелков перенес инсульт. Шанс сразиться за вакантный титул WBO Inter-Continental против швейцарца Белкасема выпал неожиданно. Подготовка к бою шла форсированными темпами. А на ринге была долгая и тягучая борьба. В равном поединке победу отдали Узелкову раздельным решением судей. Он вторично стал интерконтинентальным чемпионом, но уже по другой версии.

1. Вячеслав Узелков – Джейдон Кодрингтон (2013)

Тогда еще никто не знал, что эта яркая победа станет последней в карьере Узелкова. После потери титула WBO Inter-Continental украинец получил возможность сразиться за пояс интернационального чемпиона по версии IBO. В соперники достался опытный американец Кодрингтон, за плечами у которого было более трех десятков профессиональных боев. Узелков доминировал на ринге и одержал победу в шестом раунде техническим нокаутом.