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Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг

Арлингтон, Пятница 15 ноября 2024 13:00
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Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг Фото: Майк Тайсон выйдет в ринг против младшего на 31 год оппонента (mostvaluablepromotions.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон встретится с американским блогером Джейком Полом в 8-раундовом бою.

Все новости вокруг поединка Джейка Пола и Майка Тайсона – в подборке РБК-Украина.

Бой Пол – Тайсон состоится в ночь на 16 ноября в американском штате Техас. В ринг боксеры выйдут на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне. Поединок начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.

Где смотреть бой Пол – Тайсон

Трансляция боя на территории Украины будет доступна на платформе Netflix. Поединок покажут там в разделе "Спорт". Месячная подписка на сервис в Украине с тарифом "Базовый" составляет 4,99 евро.

Прогноз букмекеров на поединок Пол – Тайсон

Букмекерская контора Favbet фаворитом противостояния выбрала значительно младше блогера. На победу Пола заложили достаточно скромный коэффициент 1,50. Тем временем на потенциальный успех "Железного Майка" можно поставить с кэфом 2,70. На редкий в боксе ничейный итог предложили балл 9,00.

Чрезвычайно смелой будет ставка на победу Тайсона в стартовые 60 секунд с потрясающим коэффициентом 30,00. Интересной идеей будет положиться на то, что оба бойца побывают в нокдауне с хорошим кэфом 4,33. Победа Пола в 4-м раунде увеличит выигрыш в 17 раз. На победу экс-чемпиона после нокдауна заложили кэф 15,00.

Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг

Главные подробности вокруг боя Пол – Тайсон

Поединок продлится 8 раундов по две минуты по правилам бокса. Бой получит статус официального и пойдет в профессиональный рекорд обоих боксеров. "Железный Майк" не выходил в ринг в официальных поединках с 2005 года. Статистика американца остается на уровне 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений.

Сначала сражение запланировали на 20 июля. Однако за считанные недели до поединка Тайсон столкнулся с проблемами со здоровьем. У него обострилась язва, так что ветерана срочно госпитализировали и даже переливали кровь. Однако экс-чемпион мира не отказался от идеи драться с Полом.

Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг

Последний – не новичок в боксе. Блогер уже одержал 10 побед в ринге, в том числе две – в этом году. До сих пор Пол потерпел лишь одно поражение – от британца Томми Фьюри. Младший брат "Цыганского Короля" одолел шоумена раздельным решением судей в 2023 году.

Пол ради боя с Тайсоном специально набрал вес для перехода в сверхтяжелый вес. Все предыдущие поединки он провел в крузервейте. Блогер на 7 сантиметров выше "Железного Майка" и имеет размах рук 193 см. Габариты бывшего абсолютного чемпиона в хевивейте скромнее: рост – 178 см, размах рук – 180 см.

Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг

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