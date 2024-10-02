Женя Галич відверто заговорив про свій найбільший страх щодо війни

Лідер групи O.Torvald Женя Галич, який розсекретив, чим займається у ЗСУ, розповів про найбільший страх, пов'язаний із війною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю виконавця для "24 Каналу" .

На запитання інтерв'юера, який його найбільший страх на сьогоднішній день, виконавець відповів, що це страх за дітей.

"Що мої діти застануть війну. Я маю на увазі, що вони братимуть участь у цій війні. Це найбільший страх", - відверто відповів співак.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Також він додав, що українці зараз ніби живуть у двох паралельних реальностях.

"Іноді, гуляючи мирними містами, здається, що ми живемо у двох паралельних світах: в одній частині України проливають кров за незалежність і свободу, а в іншій - відпочивають, вживають алкоголь, "живуть своє найкраще життя". Звичайно, важливо продовжувати жити, але важливо не забувати, що у країні війна", - зазначив Галич.

Співак часто виступає для військових (фото: instagram.com/jenia_galich)

Хто такий Женя Галич

Женя Галич - 40-річний український рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий. 15 років у шлюбі з Валерією. Пара виховує двох дітей: 11-річну доньку Єву та 7-річного сина Данила. Після початку війни родина артиста мешкає у Польщі.

Артист із дружиною (фото: instagram.com/lera_galich)

Женя Галич із перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав, що служить у 135-му окремому батальйоні тероборони, що входить до складу Збройних сил України.

Діти Жені Галича (фото: instagram.com/lera_galich)