Жіночий день "Масляної": традиції і звичаї свята, як провести

Масляна в 2020 році триває з 23 лютого по 1 березня. У суботу, на шостий день масляного тижня прийнято проводити "Зовичні посиденьки". Цей день традиційно вважається жіночим днем, так як в Масляний суботу було прийнято влаштовувати прийоми для родичів чоловіка. Головною господинею цього дня вважається невістка. Всі традиції, звичаї і заборони Масляної суботи – читайте в нашій статті.

Шостий день — "Зовичні посиденьки". В цей день молоді невістки запрошували в гості зовиць та інших родичів чоловіка. Окрім частування, невістка обдаровувала родичок невеликими подарунками.

Традиції свята

У шостий день Масляної молоді невістки запрошують в гості зовиць – сестер чоловіка. Тому цей день Масляного тижня отримав назву "Зовичні посиденьки". Якщо зовиця була незаміжня, то на веселощі невістка запрошувала своїх незаміжніх подруг. А якщо сестри чоловіка були заміжні, то і подруг звали тільки заміжніх. При цьому кожній з зовиць невістка повинна була приготувати подарунок. На "Зовичні посиденьки" могли зібратися не тільки родичі з боку чоловіка і дружини, але і сусіди.

Шостий день Масляної вважали своєрідними оглядинами молодої дружини. Оцінювали її частування, спілкування і навіть погляд на свого молодого чоловіка. Кульмінацією оглядин був ритуал прилюдного цілування.

Як і в інші дні Масляної, в суботу люди веселилися, влаштовували кулачні бої й каталися на санях. Після смачної вечері дівчата співали пісні, водили хороводи. Не заборонялося відправитися всією компанією на вулицю, щоб покататися з гірки або пограти в сніжки. Традиційно в передостанній день Масляної народні гуляння досягали свого апогею. Субота була найвеселішим та найулюбленішим днем молодими людьми, які поспішали вдосталь награтися в забавні ігри перед тривалим і суворим Великим постом.

Крім того, поминали померлих, ходили на кладовище, а після – пригощали млинцями навіть домашніх тварин. Також в цей день наряджали солом'яне опудало. Його несли на ношах в кінець села, розпалювали велике вогнище і спалювали Масляну.

Що не можна робити в цей день

На шостий день масляного тижня забороняється бути сумним і похмурим. Вважається, що тільки вдосталь навеселившись перед прощеною неділею, можна входити у Великий піст. Зрозуміло, церква вважає, що свята мають бути помірними та зазначає, що у своїх діях не можна переступати закони Божі.

У Масляну суботу не можна сваритися, злитися і лихословити, адже свято на те і свято, щоб навколо панувала атмосфера веселощів і дружелюбності.

В цей день не можна зустрічати гостей у не прибраному будинку. Оскільки приймати гостей і самим ходити в гості є однією з головних традицій Масниці, потрібно навести чистоту і порядок в будинку. В це свято не забороняється працювати, так що можете не боятися прання, прибирання та миття підлог.

На шостий день Масниці не можна переїдати. Обжерливість – це гріх, особливо напередодні Великого посту, тому варто дотримувати міру.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли і як на млинці передбачити свою долю.