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Млинці із французьким шармом на Масляну 2020 від Юлії Панкової

Lite » Їжа 27.02.2020 - 11:27
Млинці із французьким шармом на Масляну 2020 від Юлії Панкової
Юлія Панкова (фото: Новий канал)

Неможливо собі вже й уявити завершення зими без традиційного Масляного тижня. На честь цього тримайте особливий рецепт від ведучої «Ревізора» на Новому каналі

Кожна господиня хоче, щоб її млинці на Масляну 2020 були особливими і ідеальними. Якщо ви досі шукаєте класний рецепт цієї страви, то тримайте фірмовий від ведучої і кулінара Юлії Панкової.

– Обожнюю готувати млинці креп-сюзетт, – розповідає Панкова Новому каналу. – Це французький десерт, який подають з апельсиновим соусом або ж лікером Куантро. Так смак млинців стає вишуканим, він сподобається навіть найвибагливішому гурману. Приготувати їх не так складно, як може здатись на перший погляд. Головне, щоб вони були круглої форм, адже символізують сонце (усміхається).

Млинці із французьким шармом на Масляну 2020 від Юлії Панкової

Інгредієнти для тіста (на 4 порції):

  • 500 мл – молока
  • 250 г – борошна
  • 4 шт. – яєць
  • 2 ч. л – ванільного цукру
  • 1 ч. л. – вершкового масла
  • Сіль

Для соусу:

  • 1 – апельсин
  • 1 – лимон
  • 100 г – цукру
  • 100 г – вершкового масла

Приготування:

  1. У борошно розбити яйця. Добре перемішати й додати ванільний цукор. Знову ретельно перемішати і поступово влити молоко та ложку розтопленого масла (воно не має бути гарячим). Перемішати тепер усе разом.
  2. Суміш перецідити через сито, щоб уникнути грудок. Ставимо все настоятися щонайменше на дві години.
  3. Готуємо соус. У глибокій мисці розтоплюємо масло, сюди ж додаємо цукор. На дрібній терці натираємо цедру лимона (1 ст. л.) і стільки ж з апельсину. Вичавлюємо сік. Додаємо його до маси і вимішуємо до густоти.
  4. Починаємо смажити млинці. Намазуємо сковорідку маслом. Сильно її розігріваємо, а потім зменшуємо вогонь до середнього і смажимо.
  5. В окремій пательні розігріваємо апельсиновий соус і обсмажуємо в ньому готові млинці, складені у трикутник.
  6. За бажанням скропіть млинці лікером Куантро і продовжуйте обсмажування.

Юлія Панкова рекомендує подавати млинці гарячими.

– Тоді вони добре поєднуються з апельсиновим соусом, – каже ведуча. – А лікер залишає приємний післясмак. Зі святом вас!

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