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Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)

STYLERЖиття    07.10.2019 - 18:31
Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)
Лоліта засмучена через чоловіка, який пішов до коханки (фото: колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися фото жінки, через яку чоловік кинув Лоліту

Лоліта Мілявська та її чоловік фітнес-тренер Дмитро Іванов оголосили про розірвання шлюбу в липні цього року. Причиною розлучення вони називали "кінець любові". При цьому пара підкреслювала, що вони розлучаються мирним шляхом. І ось через кілька місяців російські ЗМІ показали фото жінки, до якої пішов Іванов.

Нову кохану колишнього чоловіка Лоліти звуть Ольга Кулієва. Відомо, що вона також як і Дмитро з Білорусі.

Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)

Ольга Кулієва (фото: facebook.com/kleolya11)

За словами знайомих пари, стосунки між ними зав'язалися під час, коли Іванов був одружений на Лоліті. Ольга Кулієва професійний косметолог і засновник клініки ін'єкційної медицини в Москві. Вона також виховує 14-річну доньку.

Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)

Дмитро Іванов і Ольга Кулієва (фото: super.ru)

Кулієва ніколи не афішувала своїх відносин з колишнім чоловіком Лоліти. Про неї також відомо те, що Кулієва любить поезію і часто пише вірші, які публікує в соцмережах.

Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)

Дмитро Іванов і Ольга Кулієва (фото: super.ru)

Знайомі пари говорять, що якщо раніше Іванов жив за рахунок своєї дружини Лоліти Мілявської, то тепер його забезпечує Ольга Кулієва.

Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)Лоліта в смутку: чоловік артистки пішов до коханки (фото)

Ольга Кулієва (фото: facebook.com/kleolya11)

Нагадаємо, що Лоліта у відвертому купальнику шокувала мережу. Співачка опублікувала вульгарне відео в купальнику, чим викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

Раніше повідомлялося про те, що Лоліта приїхала в "Л/ДНР" з концертами і розповіла про обстріл ВСУ.

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