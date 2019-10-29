Пропонують мільйони: чоловік Лоліти вирішив нажитися на гучному розлученні

Лоліта Мілявська з чоловіком (фото: eg.ru)

Чоловік Лоліти Мілявської вирішив розповісти про їх шлюб за величезні гроші

Лоліта Мілявська потрапила у вкрай неприємну ситуацію зі своїм чоловіком, тренером Дмитром Івановим. З'ясувалося, що Іванов подав на розлучення таємно, не повідомивши про це своїй дружині, але зажадав, щоб шлюб був розірваний у світовому суді, а не просто в РАГСі. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як пояснив адвокат Лоліти Сергій Жорін, Іванов вирішив нажитися на розлученні з відомою артисткою, так як відомо, що всі роки шлюбу він жив за її рахунок. Жорін пояснив, що Іванов спеціально привертає увагу до розлучення, щоб подорожче продати історію їхнього спільного життя.

"Зараз йому надходять пропозиції від різних ток-шоу, і у нас є інформація, що він запросив нечувані гонорари. За суму, яка обчислюється в мільйонах, Іванов збирається на всю країну розповісти подробиці їхнього сімейного життя з Лолітою. Тому йому і потрібен цей галас з розлученням – мабуть, для нього це спосіб заробітку", - зазначив юрист.

Лоліта Мілявська і Дмитро Іванов (Фото: eg.ru)

Крім того, Жорін вирішив зовсім інакше побудувати справу в суді і цілком ймовірно, шлюб Мілявської і Іванова буде визнаний фіктивним. Якщо адвокат зможе довести це, то Іванов залишиться ні з чим.

"За його умовами ми повертаємося до того, що мали до шлюбу. Майно залишається за його господарем. Виняток – це офіційно зроблені подарунки", - додав Жорін.

Відомо, що Дмитро Іванов вже знайшов заміну відомій співачці. Нею виявилася 40- річна Ольга Кулієва з Білорусі, яка добре заробляє на вітамінній терапії і може забезпечувати коханого.