"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)
Украинские ракеты "Фламинго" ночью 27 июня ударили по предприятию "Титан-Баррикады" в российском Волгограде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины - это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде", - сообщил Зеленский.
Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода.
"Титан-Баррикады" - это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.
"География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конце концов достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, обеспечивающему нашу дальнобойность", - подчеркнул президент.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии и автомобильный паром "Петропавловск" в районе Керчи.
Паром используется противником для военной логистики российской оккупационной армии в южных регионах Украины.
Кроме того, поражены пункты управления окупантов в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области, а также два пункта управления БПЛА противника в Луговом и Каменском Запорожской области.
Последние удары по объектам РФ
Напомним, этой ночью дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.
Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.