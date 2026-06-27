"Фламинго" ударили по одному из ключевых заводов "оборонки" РФ в Волгограде (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины - это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде", - сообщил Зеленский.

Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода.

"Титан-Баррикады" - это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.

"География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конце концов достойный мир был. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, обеспечивающему нашу дальнобойность", - подчеркнул президент.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны также поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Феодосии и автомобильный паром "Петропавловск" в районе Керчи.

Паром используется противником для военной логистики российской оккупационной армии в южных регионах Украины.

Кроме того, поражены пункты управления окупантов в районе Лимана Первого Харьковской области и Ленинского Белгородской области, а также два пункта управления БПЛА противника в Луговом и Каменском Запорожской области.