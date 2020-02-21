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Палити будемо! Мешканці Нових Санжар вразили дикими нападками на евакуйованих українців

STYLERЖиття    21.02.2020 - 08:54
Палити будемо! Мешканці Нових Санжар вразили дикими нападками на евакуйованих українців
Нові Санжари (Колаж РБК-Україна)

Мешканці Нових Санжар пригрозили спалити санаторій разом з евакуйованими українцями

Евакуація українців із зараженої місцевості Ухань в Китаї відбулася в четвер, 20 лютого. Після транспортування громадян України їх розмістили в санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

Місцеві жителі були категорично проти того, щоб українці залишалися там на 14-денний карантин. Вони влаштували акцію протесту, намагалися не попустити автобуси та блокували дорогу. Люди поводили себе дуже агресивно і зустріли автобуси з камінням у руках. Дике відео зустрічі розмістив на своїй сторінці в Facebook економіст, керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

На відео чутно, як жителі Нових Санжарів вигукують погрози на адресу евакуйованих українців.

"Що робити? Палити будемо, підпалимо разом з ними! За наших дітей, за наших маленьких дітей, які тільки народилися і ще не жили. Щоб вони у себе заражалися", - кричала одна з жінок.

У коментарях під відео користувачі висловили своє обурення поведінкою жителів Нових Санжари. Вони шоковані жорстокістю і байдужістю стосовно своїх земляків.

"Скільки ж ненависті у місцевого населення, яке обіцяє спалити санаторій разом з евакуйованими українцями. Люди, що з вами? Пройде пару місяців і як ви потім будете дивитися ці відео з собою?" – написав Компанієць.

Нові Санжари зустрічають евакуйованих українців

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