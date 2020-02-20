Евакуація українців з Ухани: що буде з екіпажем і літаком

Евакуація українців з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Екіпаж літака, який евакуював українців з Ухани, пройде карантин

Евакуація українців з китайського міста Ухань наробив паніки у різних регіонах України. Після того, як влада визначилася з місцем проведення карантину в Нових Санжарах, місцеві жителі вийшли на вулицю з протестом. Вони перекрили дорогу до населеного пункту і вимагали відправити евакуйованих українців у інше місце. Дорогу довелося розчищати за допомогою військової техніки.

В авіакомпанії SkyUp розповіли деталі про рейс і про екіпаж, який супроводжував українців з Ухані в Україну. Як відзначили в компанії, на борту літака було 49 громадян України та іноземців 35. Для рейсу було сформоване з добровольців три екіпажі з 17 осіб – 6 пілотів, 10 бортпровідників та 1 технік. Крім того, на рейсі були присутні представники МОЗ – 2 лікарі, 1 медсестра і представники МВС України.

Авіаперевізник забезпечив всіх членів екіпажу індивідуальними засобами захисту: захисними костюмами, масками – все згідно з рекомендаціями ВООЗ. Кожного членів екіпажу застрахували на випадок втрати працездатності.

Перед польотом були видані чіткі інструкції для мінімізації ризиків для здоров'я, рекомендовані Державною санітарно-епідеміологічною службою України. Всі пасажири перебували в спеціально обладнаній зоні, їм видавали маски, які міняли кожні три години та антисептики.

Всі необхідні процедури (паспортний контроль, формальності при перетині кордону) були проведені на пероні біля літака.

Всі члени екіпажу, а також усіх, хто контактував з евакуйованими українцями в аеропорту, відправлять в той же санаторій на 14-денний карантин. Будівля буде ізольована.

Літак відправлять на окрему стоянку, і він пройде обробку санітарно-епідеміологічною службою. Процедура дезінфекції складе не менше двох годин, після цього – літак залишать ще на кілька годин закритим, а потім перевірять. За рекомендацією компанії Boeing, в літаку SkyUp замінять всі фільтри системи кондиціонування. Через добу після дезінфекції та технічних робіт літак знову повернуть до роботи.

"Там буде багато людей. Щодо продуктів життєдіяльності, які там будуть вироблятися - ті які можуть спалюватися, будуть спалюватися на спеціальному підприємстві. Ті речі, які повинні бути продезінфіковані - будуть. Ті речі, які повинні якийсь час відстоятися, щоб потім бути продезінфіковані - вони також будуть", - розповів глава комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.