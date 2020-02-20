Українці кидають каміння: світові ЗМІ написали про хаос у Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Протести в Нових Санжарах описали в іноземній пресі

Протести в Нових Санжарах після евакуації близько 70 українців та іноземців з китайського Уханя, де вирує коронавірус, стали унікальним випадком такої агресивної зустрічі людей. Заворушення, сутички з поліцією та каміння, що летить у вікна автобусів з громадянами, які прилетіли з небезпечного регіону, шокували багатьох політичних, релігійних, культурних і громадських діячів, експертів в сфері медицини та моральних авторитетів.

На події 20 лютого під Полтавою світова преса відреагувала публікаціями із заголовками про паніку, в матеріалах йдеться про виникнення нової гарячої точки в Україні, про відсутність ефективної подачі інформації владою громадянам щодо евакуації.

"Українці кидають камені в евакуйованих з Китаю" - під таким заголовком вийшов матеріал в американському The Washington Post. В описі подій під Новими Саржанами наголошується, що зусилля країни з карантину понад 70 осіб занурилися в хаос, оскільки місцеві жителі, які виступали проти цього кроку, жбурляли каміння у евакуйованих та брали участь у запеклих сутичках з поліцією.

"Автобуси з евакуйованими, нарешті, змогли дістатися до призначеного місця карантину після декількох годин зіткнень. Евакуйовані в масках, змучені довгою подорожжю, виглядали з вікон автобуса, повільно рухаючись під важким поліцейським ескортом. Протестувальники кинули каміння в автобуси і розбили вікно в одному з них, але евакуйовані виявилися неушкодженими", - описуються заворушення під Полтавою.

"Зіткнення, кпини та гарячі шини зустрічають евакуйованих від коронавіруса в Україні", - ось такий заголовок в матеріалі Reuters.

"Дезінформація про коронавирусе викликала протести в Украинее" - свідчить заголовок новини The Daily Beast.

У публікації Associated Press також наголошується, що деякі протестуючі виглядали п'яними, один з демонстрантів намагався протаранити полицейкий кордон на своєму авто, 9 "копів" і один цивільний були госпіталізовані, 10 протестувальників - затримано.

Тим не менше, влада селища пообіцяли продовжувати виступати проти евакуації: "Ми не можемо допустити, щоб здоров'я і життя місцевих жителів піддавалися ризику, і вимагаємо, щоб вищі посадові особи вживали термінових заходів, щоб не дати людям з Китаю опинитися тут".

Протести в Нових Санжарах (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"Сонний місто з населенням 8 тисяч людей в центральній Україні перетворився в гарячу точку 20 лютого, коли протестувальники зіткнулися з поліцією і перекрили дороги, щоб не дати евакуйованим з Китаю прибути в місцевий медичний центр для двотижневого карантину", - описуються події в селищі Нові Санжари у матеріалі Forbes, який вийшов під заголовком "В Україні паніка через коронавіруса, коли евакуйовані прибувають з Китаю"

Протести спалахнули в декількох населених пунктах України за кілька днів до евакуації: 18 лютого в місті Винники Львівської області, тоді ж в Тернополі, де люди будували барикади з бетонних блоків і проводили молитву проти вірусу і евакуйованих.

"Евакуація людей з Уханя була оточена секретністю, чутками і розгубленістю. Влади не змогли ефективно повідомити про відсутність небезпеки з боку пасажирів до їх прибуття і тримали пункт призначення в секреті. Літак, який прибуває з Китаю, спочатку полетів у напрямку харківського аеропорту на сході України і облетів цей аеропорт, що викликало сум'яття і спекуляції в соціальних мережах", - наголошується в публікації.

Протести в Нових Санжарах (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

"Вірусне лист про коронавирусе змусило людей ламати автобуси і блокувати лікарні", - пише американська інтернет медіа-компанія BuzzFeed News.

Журналісти відзначають, що фейквое повідомлення від нібито Моз України про 5 випадків зараження - згідно з даними СБУ - було фактично відправлено з-за меж країни.

"Небезпечна суміш страху і фальшивих новин про коронавирусе викликала бурхливі протести в Україні, незважаючи на те, що в країні не було підтверджених випадків", - йдеться в матеріалі.

"В Україні, де довіра до системи охорони здоров'я та уряду низьке, занепокоєння з приводу спалаху поширилося так само швидко, як підроблені новини про те, що в країні з'явилися перші випадки захворювання були поширені в Інтернеті. Схоже, не має значення, що Центр громадської охорони здоров'я України (Моз) випустив повідомлення, яке попереджає про фальшиві новинах, або що президент Володимир Зеленський заявив, що влада все контролюють", - зазначено в новини.

У пресі перераховуються форми "прийому" співвітчизників: протести і сутички з поліцією в декількох місцях, розбиті мітингувальниками вікна автобусів з евакуйованими, "активісти" підпалили саморобні барикади.