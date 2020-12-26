Що чекає Україну з 1 січня: нові пенсії, тарифи, подорожчання транспорту

Нововведення в Україні з 1 січня 2021 року (Колаж РБК-Україна)

До початку 2021 року залишилися лічені дні, і більшість українців чекає новий рік з надією. Яким він стане хвилює практично всіх і спрогнозувати, чим нас зустріне рік Бика – неможливо через пандемію коронавірусу. Проте є речі, які точно зміняться в Україні з 1 січня 2021 року.

Тарифи на комунальні послуги

У січні українці отримають нові платіжки за комунальні послуги та цифри там будуть відрізнятися. По-перше, у багатьох містах України подорожчало тепло, в середньому на чверть. У деяких містах рішення про підвищення тарифів прийняли з грудня, в деяких – з січня. Також зростуть тарифи на гарячу воду.

По-друге, українських користувачів очікує й інший неприємний сюрприз – подорожчання доставляння газу. В середньому від 0,15 копійки за один кубометр до 1,5 гривні.

В-третіх, очікується подорожчання холодної води, в середньому на 10-15%. Проєкт тарифів на водопостачання та водовідведення НКРЕКП оприлюднила ще 20 листопада, а остаточні ціни можна буде побачити в січневих платіжках.

Ну і наостанок – у Кабміні анонсували підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 січня. Підіймати тарифи будуть поетапно і з січня доведеться заплатити в середньому на 30% більше.

Пенсії у 2021 році

У Міністерстві соціальної політики підготували план підвищення пенсій у 2021 році для різних категорій пенсіонерів. Очікується, що перегляд пенсій будуть проводити в січні, березні, квітні, липні та грудні.

У січні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати й відповідно піднімуться всі виплати, які до неї прив'язані. Перерахунок пенсій торкнеться всіх українців, які досягли 65 років і мають необхідний стаж до 30 і 35 років.

У червні пройде індексація пенсій для всіх, хто вийшов на пенсію за віком і має необхідний стаж. За попередніми прогнозами, пенсії піднімуться в середньому на 7%.

У квітні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів – виплати збільшаться на суму від 100 до 300 гривень.

У липні очікується ще один етап підвищення мінімальних заробітних плат, а це потягне за собою і підвищення пенсій для тих, хто пішов на відпочинок за віком – у середньому на 200 гривень. Також будуть переглянуті мінімальні пенсії та різні доплати, в тому числі й пенсіонерам старше 80 років.

У грудні пенсіонери з необхідним стажем і які вийшли на відпочинок за віком отримають доплати. Також очікується проведення другого етапу підвищення мінімальних пенсій.

Нові правила в школах з 1 січня

З січня в Україні вступить в дію новий санітарний регламент для закладів середньої освіти. Зміняться багато правил, які не переглядали з 2001 року. Школярів почнуть забезпечувати транспортом підвозу до школи, працівники шкіл повинні будуть проходити профілактичні огляди, а туалети для дітей заборонять встановлювати на вулиці.

Крім того, буде заборонена оренда шкільних приміщень для послуг, які не належать до освітніх. І з'являться абсолютно нові правила для встановлення комп'ютерів та проведення інтернету.

Мобільний зв'язок подорожчає майже вдвічі

З січня майже всі мобільні оператори змінять свої тарифи й в деяких пакетах ціни піднімуться в півтора-два рази. Як розповіли представники компанії Київстар у коментарі для РБК-Україна, будуть переглядати умови контрактів, які були запущені три роки тому і раніше. Також будуть оновлені бюджетні тарифи для користувачів.

Транспорт подорожчає майже у всіх великих містах України

Тарифи на перевезення планують підняти найближчим часом і це пов'язано не тільки з загальними підвищеннями цін, але і з карантином. За останній рік перевізники втратили майже половину свого прибутку і навіть в години пік вони змушені обмежувати кількість пасажирів. Крім того, багато українців перейшли на віддалену роботу і перестали щодня їздити в офіси. Компенсувати такі збитки можливо тільки коштом підвищення проїзду.

У Києві вже деякі маршрути подорожчали до 6 гривень, деякі до 8 гривень за одну поїздку. Після січневого локдауна варто очікувати підвищення проїзду до 10-12 гривень. Тарифи на перевезення, за словами експертів, у лютому-березні, можуть піднятися також і на метро, тролейбуси та трамваї.

Підвищення проїзду планується не тільки в столиці, але і в інших містах України – в середньому на 2-3 гривні.

Сигарети

З нового року сильно подорожчають стіки для електронних сигарет. За попередніми прогнозами – в три рази. Також заплановано зростання акцизів та орієнтовне зростання цін на сигарети в найближчий рік складе від 8 до 12 гривень. У січні очікується подорожчання в середньому на 1-2 гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 2021 року ресторани та кафе зобов'яжуть перейти на українську мову.