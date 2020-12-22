Не тільки в Києві: в Україні подорожчає проїзд у маршрутках і автобусах

В Україні підвищиться проїзд у транспорті (фото: РБК-Україна)

В Україні збираються підвищити вартість проїзду в маршрутках і автобусах. І це стосується не тільки Києва. Про це повідомили кілька українських перевізників. У сюжеті ТСН розповіли, на скільки подорожчає проїзд і через що його вартість підвищується.

Як кажуть перевізники, в умовах карантину маршрутки не заповнюються навіть в "години пік". Вони нарікають на загальний пасажиропотік і кажуть, що фактично втратили половину прибутку. Кажуть, сподівалися на підтримку від держави, через те, що підприємцям виділили гроші. Але перевізники не отримали нічого. Тому компенсувати збитки можуть тільки за рахунок підвищення ціни на проїзд.

"Пасажиропотік просів, у нас посилилися умови роботи. Тільки сидячі місця. І все одно перевізники возять. Різні компанії по-різному піднімуть, в залежності від маршруту, у залежності від завантаження", — розповів експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.

Подорожчання проїзду вже торкнулося столиці. Наприклад, на коротких маршрутах ціни вже зросли. Де проїзд коштував 5 гривень - він став 6. Деякі навіть підняли до 8 гривень.

За словами перевізників, після локдауну, вони хочуть підняти вартість проїзду до 12 гривень, там де він коштував 8.

Експерти вважають, що підвищення проїзду відбудеться в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї і великі міські автобуси, в Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

В Хмельницькому теж вирішили не відставати від Києва і підняти вартість проїзду в транспорті.

Зараз там проїзд у міському тролейбусі коштує 3,5 гривень, у міському автобусі вдень — 5 гривень, після 20:00 — 6 гривень. Заступник міського голови розповів, коли підвищать вартість проїзду в місті.

"Це їх умова виживання на ринку. Зараз вони будуть розраховувати підняти і 9,10 грн. Звичайно міська рада не буде розглядати таке сильне подорожчання, і ми розглядаємо всі розрахунки. І будемо приймати рішення про збільшення вартості проїзду в пасажирському транспорті в лютому", — розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Також проїзд подорожчає і в Житомирі. Міськрада планує підняти ціни на одну гривню.

В Україні подорожчає проїзд у транспорті

Як ми повідомляли раніше, у Києві може подорожчати проїзд у маршрутках.