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З 2021 року ресторани та кафе зобов'яжуть перейти на українську мову

Субота 05 грудня 2020 13:45
З 2021 року ресторани та кафе зобов'яжуть перейти на українську мову
Сфера обслуговування має перейти на українську мову з 16 січня (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 16 січня 2021 року набуває чинності закон про обов'язкове обслуговування у сфері послуг державною мовою. А це означає, що у всіх магазинах, кафе, ресторанах, салонах краси будуть зобов'язані обслуговувати українською мовою.

Як розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці в Facebook, згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови, як державної", всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати всіх клієнтів та надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"З 16 січня 2021 мова обслуговування споживачів – українська. У супермаркеті й в інтернет-магазині, в кафе, банках, на АЗС, в аптеці або в бібліотеці, де б ти не був – обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - зазначив Кремінь.

Він додав, що українці мають право скаржитися у разі порушення цього закону та можуть звертатися безпосередньо до уповноваженого із захисту державної мови.

Варто відзначити, що даний закон Верховна Рада України прийняла ще у квітні 2019 року. Він регулює застосування української мови як мови громадянства України. У законі зазначено, що українська мова повинна використовуватися в діяльності органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної та комунальної форм власності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка Нацвідбору на Євробачення вляпалася в мовний скандал.

А також ми розповідали про те, що в Україні провели унікальне дослідження щодо використання української мови по регіонах.

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