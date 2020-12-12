Пенсії в 2021 році: коли і кому будуть підвищувати виплати

Як будуть підвищувати пенсії в Україні в 2021 році (Колаж РБК-Україна)

У 2021 році пенсії українців планують переглянути не менше п'яти разів. У Міністерстві соціальної політики є підготовлений план, за яким перегляд пенсійних виплат різним категоріям українців будуть робити в січні, березні, квітні, червні та грудні.

Як пише видання Strana, підвищення торкнуться не всіх пенсіонерів і виплати можуть збільшитися всього на кілька сотень гривень. Крім того, з 1 січня пенсіонери без стажу ризикують залишитися без пенсій.

У Міністерстві соціального захисту розповіли, що підвищення у 2021 році торкнуться близько 10 млн пенсіонерів. Найбільше будуть захищеним пенсіонери, у яких є повний страховий стаж. У осіб старше 65 років зі страховим стажем не менше 30 років (для жінок) і 35 років (чоловіки) – мінімальні виплати за 2021 рік зростуть у середньому на 500 гривень. Також буде продовжена програма доплат для пенсіонерів старше 80 років і планується запуск спеціальних доплат для пенсіонерів старше 75 років.

Січень 2021. На початку року мінімальна заробітна плата підвищиться до 6000 гривень. Одночасно з цим будуть перераховані пенсії для українців, які досягли 65 років і мають стаж 30 і 35 років. Такі пенсії зростуть на 300 гривень, з 2100 до 2400 гривень.

Березень 2021. Навесні запланована індексація пенсій тим, хто має необхідний страховий стаж і пішов на відпочинок за віком. За попередніми підрахунками економістів, такі пенсії збільшаться в середньому на 7%, хоча в Мінсоцполітики обіцяють більше – на 11%. На цей час точні цифри по середнім зарплатам та інфляції ще невідомі. В цей перерахунок не потраплять ті пенсіонери, які отримують мінімальні пенсії та спецпенсії.

Квітень 2021. Очікується автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. В середньому збільшення складуть від 100 до 300 гривень.

Липень 2021. Мінімальна заробітна плата зросте на 500 гривень, до 6500 гривень. Відповідно, почнуть рости й пенсії для тих, хто вийшов на пенсію за віком. У Міністерстві соціальної політики пообіцяли надбавки в розмірі 200 гривень. Але це за умови, що підвищення мінімальної зарплати буде саме в липні.

Проте в липні буде ще один перерахунок пенсій для тих, хто отримує мінімальні пенсії. Для непрацездатних осіб у липні планують підвищити мінімальний прожитковий мінімум з 1769 до 1854 гривень. До цього мінімуму прив'язані також різні доплати – за стаж, інвалідам, чорнобильцям та іншим категоріям. У середньому такі пенсії піднімуться на 4-5%, але в липні буде проміжне збільшення виплат – на 83,7 гривні.

Максимальні пенсії в липні зростуть в середньому на 9% і пенсіонери, які отримували великі пенсії отримають цілком відчутну прибавку.

У липні очікується старт доплат пенсіонерам, які досягли 80 років. Вони почнуть отримувати щомісяця 500 гривень. Також планується збільшити виплати по догляду за пенсіонерами старше 80 років – до 742 гривень (зараз 685 гривень).

Грудень 2021. В кінці року перерахунок очікує одразу декілька категорій пенсіонерів. Пенсіонери, у яких є необхідний стаж і які вийшли за віком на заслужений відпочинок – отримають +200 гривень до пенсії.

Також пройде другий етап перерахунку мінімальних і максимальних пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних. Мінімальна пенсія складе 1934 гривні. На 4,6% перерахують також і всі надбавки.

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