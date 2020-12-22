Мобільні оператори піднімають ціни на послуги: злетять майже в два рази

В Україні подорожчає мобільний зв'язок (Фото: pixabay.com)

Українські мобільні оператори повідомили про те, що з 1 січня 2021 року ціни на деякі тарифні плани істотно збільшаться. Зокрема, зміна тарифів торкнеться користувачів компанії Київстар і Vodafone. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Як зміняться тарифи Київстар

Тариф "Безлім" з 1 січня зросте майже у два рази – з 95 гривень в місяць до 175 гривень. У пакет увійдуть: необмежений доступ до інтернету (мобільний і дротовий), обсяг вихідних дзвінків і смс по Україні – до 200 хвилин і 200 смс.

Тарифи для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше також зміняться. Оператор вже почав розсилку повідомлень про те, що потрібно змінити тарифний план до 31 грудня. Інакше – оператор автоматично переведе їх на інший тарифний план.

Найдешевший тарифний план Smart зросте до 150 гривень в місяць. У пакеті буде 12000 МБ, 120 хвилин і смс.

Також буде скасовано тарифний план, якими користувалися абоненти літнього віку. У ньому не було підключення до інтернету, і він коштував 60 гривень, з 1 січня – він буде коштувати 100 гривень і в пакеті буде доступ до інтернету.

Як зміняться тарифи Vodafone

З 28 грудня самий простий тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 гривень до 45 гривень. В пакет входить 1 ГБ інтернету, 100 хвилин по Україні.

Також піднімуться тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривень (5 ГБ і 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривень (9 ГБ та 300 хвилин).

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