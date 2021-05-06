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Під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним

Новость на русском → Львівська область, Четвер 06 травня 2021 14:18
Під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним Колаж РБК-Україна: Під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж прапора СРСР
Автор: Світлана Мащенко

У Львівській області чоловіка, який намагався продати червоний прапор з радянською символікою і зображенням Леніна, викрила СБУ. Тепер йому загрожує покарання за статтею Кримінального кодексу України.

Про це повідомила прес-служба СБУ Львівської області.

Особливо обурливим є той факт, що збутом забороненої радянської символіки він займався напередодні Дня пам'яті і примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні, 8 травня і Дня перемоги 9 травня.

"Символіка із зображенням одного з ініціаторів і організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" і розпалити ворожнечу", - повідомили в Службі безпеки.

Під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з ЛенінимПід Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним

Фото: Чоловіка спіймали за продажем радянської символіки (facebook.com/ssu.lviv)

Правопорушником виявився 35-річний житель Золочева. Він розмістив відповідне оголошення в інтернеті і був спійманий, коли зустрівся з покупцем, щоб передати товар.

Наразі чоловіку готують повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що з'явилися документальні фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою.

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