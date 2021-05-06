Під Львовом чоловіка спіймали і покарали за продаж червоного прапора з Леніним
У Львівській області чоловіка, який намагався продати червоний прапор з радянською символікою і зображенням Леніна, викрила СБУ. Тепер йому загрожує покарання за статтею Кримінального кодексу України.
Про це повідомила прес-служба СБУ Львівської області.
Особливо обурливим є той факт, що збутом забороненої радянської символіки він займався напередодні Дня пам'яті і примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні, 8 травня і Дня перемоги 9 травня.
"Символіка із зображенням одного з ініціаторів і організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" і розпалити ворожнечу", - повідомили в Службі безпеки.
Фото: Чоловіка спіймали за продажем радянської символіки (facebook.com/ssu.lviv)
Правопорушником виявився 35-річний житель Золочева. Він розмістив відповідне оголошення в інтернеті і був спійманий, коли зустрівся з покупцем, щоб передати товар.
Наразі чоловіку готують повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 КК України (виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.
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