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Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

STYLERЖиття    01.01.2020 - 13:40
Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського
Зеленський привітав українців з Новим роком (фото: скріншот з відео)

Зеленський записав новорічне звернення

Президент України Володимир Зеленський в останні хвилини 2019 року привітав українців з Новим 2020 роком. Трансляція новорічної промові президента велася майже на всіх каналах. "Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента.

В цьому році це було не зовсім традиційне привітання з боку глави держави, але більшість користувачів мережі оцінили такий формат. Хоча новорічна промова президента сподобалася не всім.

Новорічне привітання Володимира Зеленського (відео: facebook.com/president.gov.ua)

Ось що пишуть користувачі мережі з цього приводу.

  • Чудове привітання! Вперше це було звернення живої людини до живих людей. Молодчина Володимир Олександрович! У народу має бути національна ідея і пан президент її сьогодні чітко озвучив - об'єднання країни в інтересах її процвітання!
  • Вперше не вимкнула звук телевізора при новорічному привітанні президента... Чекала чогось нового і не помилилася!!! Слухала, дивилася зі сльозами на очах... Статус українців піднято на новий рівень!!! Президент браво!!!
  • З новим роком!!! Гарне привітання нашого президента. Зеленський говорив слова, які відчувають більшість українців. Дякую за привітання;
  • Неординарно і здорово!
  • Спасибі Зеленський, чудове привітання!
  • Привітання незвичайне, спасибі;
  • Ніс всяку фігню - хто йому текст писав??? Просто кіт Леопольд - хлопці давайте жити дружно! Довго, нудно і знову нічого не запропонував, і не пообіцяв. Я думаю, потрібно в цей час "стежити за його руками";
  • Що це було, шоу або привітання українського народу. А продовження 95 кварталу сра*ь.
  • Привітання було просто жах.

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Чекала чогось нового: мережа обговорює новорічне привітання Зеленського

Скріншоти з Facebook

Зеленський у новорічному привітанні звернувся українців мовами нацменшин Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій
Новини України Володимир Зеленський
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