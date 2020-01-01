ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента

Новини » Політика     01.01.2020 - 09:33
"Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Рік тому телеканал "1+1" показав звернення Зеленського замість тоді ще президента Порошенко

Телеканал "Прямий", який пов'язують з п'ятим президентом Петром Порошенком, і "5 канал", що належить йому, показали в новорічну ніч привітання Порошенко, а не президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, що привітання Зеленського показали вже після опівночі.

Порошенко у своєму привітанні похвалився "запасом міцності змін", які "українці здійснили протягом 5 років".

Він також заявив, що з командою нібито захищає "перспективу вступу України в ЄС і НАТО, армію, мову і віру".

"Ми захищаємо Збройні сили в тилу від атак п'ятої колони, а Збройні сили міцно тримають оборону на фронті", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, в минулу новорічну ніч телеканал олігарха Ігоря Коломойського "1+1" показав звернення Володимира Зеленського замість тоді ще президента Порошенко. Зеленський у своєму привітанні пообіцяв, що буде балотуватися в президенти України.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав зробити взаємоповагу заради майбутнього своєї країни національною ідеєю.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський 31 грудня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, в ході якої сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

Зеленський у новорічному привітанні звернувся українців мовами нацменшин Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся