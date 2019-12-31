Зі щитом! Воїни душевно привітали українців з Новим роком (відео)

ЗСУ привітали українців з Новим роком та Різдвом (Фото: скріншот)

Бійці ЗСУ просять не забувати тих, хто тримає небо над Різдвом

Воїни ЗСУ на передовій на Донбасі тепло і душевно привітали українців із новорічними та різдвяними святами. Бійці опублікували відео зі Святим Миколаєм і також організували спеціальний марафон на підтримку захисників України.

Військовослужбовці 10-ї гірничо-штурмової бригади зняли справжній короткометражний фільм-виставу із Сантою в головній ролі, який прийшов до бійців з подарунками. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці підрозділу ГШБр.

Як розповів Гліб Бабич з позивним "Ледар", який і перевтілився на Святого Миколая, рік 2019-й що минає - був важкий.

"Але ми як і раніше разом. Я знаю твої бажання, знаю твої думки, знаю чого ти хочеш. Тому - все буде добре. І з тобою, і з Україною. Чудеса відбуваються не тільки в небі Різдва. Але вони там починаються. Будьте щасливі! Слава Україні!" - написав він у мережі.

Бійці ЗСУ привітали українців з Новим роком та Різдвом (Фото: скріншот)

Так військовий разом із рідною бригадою привітав співгромадян з Новим Роком 2020 та Різдвом.

Бабіч також написав зворушливі вірші для вітального відео.

Відео: Військові зняли ролик з привітанням українців з Новим роком та Різдвом

"Люба Україно! 10 гірсько-штурмова бригада і Святий Миколай (позивний Санта) - вітають тебе з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай щастя буде в кожній хаті, а янголи - над кожною людиною. Наша країна народжена для любові і процвітання. Будьте щасливі. І не забувайте тих, хто тримає небо над Різдвом. Зі щитом! Слава Україні!" - йдеться у підписі до ролика.

Крім того, в прес-центрі ООС виклали ще одне відеопривітання, в якому українські військові читають проникливий вірш поета Михайла Плосковітова "У свята".

Коли вночі у дім, квартиру, хату

Прийде Різдво, ялинка і вогні -

Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,

Який в окопі мерзне на війні.

Який своє Різдво зустріне в полі

Під кулі свист і вітру коляду…

Хай спогад твій йому тамує болі,

Хай щира згадка піднімає дух,

Бо у пройдешнім році щастя й туга

Змішались в датах, цифрах, іменах…

Яке ж Різдво без батька, сина, друга…

Які ж свята, коли іде війна.

І в час, коли годинник цокне в тиші

Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…

Не говори тостів хвалебно-пишних,

А помолись за мертвих

і живих.

Відео: Воїни ЗСУ душевно привітали українців з новорічними святами

"Цим відео ми починаємо вітальний марафон на підтримку захисників України. Надсилайте ваші відео-поздоровлення, а ми їх обов'язково опублікуємо і передамо нашим воїнам на передову", - написали ОСи.