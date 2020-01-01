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Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

STYLERЖизнь    01.01.2020 - 13:40
Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом (фото: скриншот с видео)

Зеленский записал новогоднее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский в последние минуты 2019 года поздравил украинцев с Новым 2020 годом. Трансляция новогодней речи президента велась почти на всех каналах. "Прямой" и "5 канал" показали новогоднее обращение Порошенко вместо президента.

В этом году это было не совсем традиционное поздравление со стороны главы государства, но большинство пользователей сети оценили такой формат. Хотя новогодняя речь президента понравилась не всем.

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского (видео: facebook.com/president.gov.ua)

Вот что пишут пользователи сети по этому поводу.

  • Отличное поздравление! Впервые это было обращение живого человека к живым людям. Молодчина Владимир Александрович! У народа должна быть национальная идея и господин президент ее сегодня четко озвучил - объединение страны во благо ее процветания!
  • Впервые не выключила звук телевизора при новогоднем поздравлении президента... Ждала чего-то нового и не ошиблась!!! Слушала, смотрела со слезами на глазах... Статус украинцев поднят на новый уровень!!! Президент браво!!!
  • С новым годом!!! Хорошее поздравление нашего президента. Зеленский говорил слова, которые испытывают большинство украинцев. Спасибо за поздравление;
  • Неординарно и здорово!
  • Спасибо Зеленский, отличное поздравление!
  • Поздравление необычное, спасибо;
  • Нес всякую фигню - кто ему текст написал??? Просто кот Леопольд - ребята давайте жить дружно! Длинно, нудно и опять ничего не предложил, и не пообещал. Я думаю, нужно в это время "следить за его руками";
  • Что это было, шоу или поздравления украинского народа. А продолжение 95 квартала сра*ь.
  • Поздравление было просто ужас.

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Ждала чего-то нового: сеть обсуждает новогоднее поздравление Зеленского

Скриншоты с Facebook

Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к украинцам на языках нацменьшинств Президент в поздравлении пожелал мира Украине и упомянул о возвращении территорий
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