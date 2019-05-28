Спекотно буде не всім: синоптики розповіли, де пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, порадує жителів більшості областей по-справжньому літньою температурою. Проте сухо і жарко буде не всюди, про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

До речі, про раптовий прихід літа і потепління до +30 градусів раніше розповіла Наталка Діденко.

Так, дощі з грозами сьогодні будуть на заході України, а на Закарпатті очікуються досить сильні опади. Також в регіоні буде доволі комфортна температура. Повітря прогріється до +24... +26 тепла, а в Хмельницькій області - до +28 градусів.

Погода в Україні 28 травня (колаж: РБК-Україна)

На решті території країни буде сухо, незначна хмарність. Повітря прогріється до +25... +29 градусів.

Також синоптики попереджають про досить сильний південний вітер, який з поривами буде задувати зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

У Києві сьогодні вдень доволі спекотно - температура повітря становитиме +26... +28 градусів. Опади не передбачаються. Вітер 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 28 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

А також ми писали, що Одесу в неділю сильно залило дощами. Автомобілі просувалися по вулицях міста, занурившись у воду.