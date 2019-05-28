Жарко будет не всем: синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами

Погода в Украине во вторник, 28 мая, порадует жителей большинства областей по-настоящему летней температурой. Однако сухо и жарко будет не повсюду, об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

К слову, о внезапном приходе лета и потеплении до +30 градусов ранее рассказала и Наталка Диденко.

Так, дожди с грозами сегодня будут на западе Украины, а на Закарпатье ожидаются довольно сильные осадки. Также в регионе будет довольно комфортная температура. Воздух прогреется до +24... +26 тепла, а в Хмельницкой области - до +28 градусов.

Погода в Украине 28 мая (коллаж: РБК-Украина)

На остальной территории страны будет сухо, незначительная облачность. Воздух прогреется до +25... +29 градусов.

Также синоптики предупреждают о довольно сильном южном ветре, который с порывами будет задувать со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве сегодня днем довольно жарко - температура воздуха составит +26... +28 градусов. Осадки не предвидятся. Ветер 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 28 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр Тернопольской области.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

А также мы писали, что Одессу в воскресенье сильно залило дождями. Автомобили продвигались по улицам города, погрузившись в воду.