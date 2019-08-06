Спека повертається з грозами: синоптики дали невтішний прогноз

Погода в Україні у середу, 7 серпня, в більшості регіонів україни очікується тепла і суха, температура повітря суттєво підніметься як в нічні, так і в денні години. Однак деякі області накриє сильними дощами та грозами.

Погода на сході країни очікується суха, хмарна, без опадів. Нічна температура в регіоні складе +10 +13 градусів, вдень повітря прогріється до +24 +27 градусів, місцями до +28 градусів.

У південних областях потеплішає, опади не прогнозуються. Вночі від +13 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +30 градусів. У Криму сухо, невелика хмарність. Вночі +13 +15 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Нічна температура повітря підніметься до +11 +13 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

На заході небо буде затягнуте хмарами, короткочасні дощі з грозами можливі лише вдень. Сухо буде тільки в Чернівцях та Івано-Франківську. Вночі очікується +13 +16 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +30 градусів.

В центральній частині країни очікується суха та хмарна погода, без опадів. Вночі +13 +15 градусів, вдень потеплішає до +26 +28 градусів.

У Києві 7 серпня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі від +13 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів.

Погода в Україні 7 серпня

Як розповіла заступник начальника відділу короткочасних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня в коментарі для видання "Факти", до кінця поточного тижня стовпчики термометрів піднімуться по всій території України до +30 градусів, проте вже з 9 серпня в країну прийдуть рясні опади, грози і шквали.

"Друга хвиля спекотної погоди в Україні буде спостерігатися з другої половини і до кінця наступного тижня", - зазначила Наталія Голеня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли, в яких областях України очікується сама несприятлива погода.

А також розповідали про те, що українців попередили про різку зміну погоди у найближчі кілька днів.