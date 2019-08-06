Жара возвращается с грозами: синоптики дали неутешительный прогноз

Погода в Украине в среду, 7 августа, в большинстве регионов ожидается теплая и сухая, температура воздуха существенно поднимется как в ночные, так и в дневные часы. Однако некоторые области накроет сильными дождями и грозами.

Погода на востоке страны ожидается сухая, облачная, без осадков. Ночная температура в регионе составит +10 +13 градусов, днем воздух прогреется до +24 +27 градусов, местами до +28 градусов.

В южных областях потеплеет, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +13 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +30 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность. Ночью +13 +15 градусов, днем от +28 до +30 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Ночная температура воздуха поднимется до +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

На западе небо будет затянуто облаками, кратковременные дожди с грозами возможны только днем. Сухо будет только в Черновцах и Ивано-Франковске. Ночью ожидается +13 +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +28 +30 градусов.

В центральной части страны ожидается сухая и облачная погода, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем потеплеет до +26 +28 градусов.

В Киеве 7 августа будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов.

Погода в Украине 7 августа

Как рассказала заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталя Голеня в комментарии для издания "Факты", до конца текущей недели столбики термометров поднимутся по всей территории Украины до +30 градусов, однако уже с 9 августа в страну придут обильные осадки, грозы и шквалы.

"Вторая волна жаркой погоды в Украине будет наблюдаться со второй половины и до конца следующей недели", - отметила Наталья Голеня.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, в каких областях Украины ожидается самая неблагоприятная погода.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о резкой смене погоды в ближайшие несколько дней.