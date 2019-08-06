ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну повертається 30-градусна спека

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 13:23
В Україну повертається 30-градусна спека
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Києві 7 серпня очікується +26+28 градусів і також може бути дощ і гроза

Погода в Україні 7 серпня покращиться по всій території країни, температура повітря підвищиться до +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко Facebook.

Зазначається, прохладне повітря буде тільки на сході.

"У середу найсвіжіше повітря очікується на сході України, +24+26 градусів. У більшості областей буде спека, + 25+30 градусів", - зазначила синоптик.

Вона також повідомила, що у більшості областей переважатиме суха сонячна погода.

"У центральних областях, на півдні та сході буде сухо і сонячно. Вітер буде дути з південного заходу, передбачається помірним, хіба що у західних областях буде сильнішим. У четвер у більшості областей України спека посилиться, а от на заході трохи ослабне", - написала Діденко.

За її словами, у Києві 7 серпня очікується +26+28 градусів і також можливо буде дощ і гроза.

В Україну повертається 30-градусна спекаНагадаємо, 6-8 серпня у північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні сьогодні покращиться по всій території країни, крім західної частини, температура повітря підніметься до +27. 

Також синоптик Наталка Діденко писала, що з вівторка, 6 серпня, в Україну повертається спека. Вона також поінформувала, що у більшості областей переважатиме суха сонячна погода. За її словами, у Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода. 

Завтра в Україні без опадів, температура +27 Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Новини України Гідрометцентрпотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся