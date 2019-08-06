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Спека та грозові дощі: в яких областях очікується негода

STYLERЖиття    06.08.2019 - 11:31
Спека та грозові дощі: в яких областях очікується негода
Погода в Україні 7 серпня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе чергову порцію потепління, проте не обійдеться без опадів

Погода в Україні в середу, 7 серпня принесе підвищення температури до позначок спеки в більшості областей. У деяких регіонах очікуються коортокочасні дощі з грозами. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, найсвіжішим повітря в середу буду в східних областях - від +24 до +26 градусів. А на решті територій буде майже спекотно - від +25 до +30 за Цельсієм.

На Заході і Півночі подекуди можливі короткочасні дощі та грози. На решті територій завтра сухо та сонячно.

Вітер буде доволі помірним, хіба що в західних областях можливе посилення поривів.

Спека та грозові дощі: в яких областях очікується негода

Погода в Україні 7 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Київ в середу, 7 серпня, повернеться справжнє літо. Протягом дня очікується від +26 до +28 тепла. Також синоптик радить прихопити з дому парасольки, адже в столиці можливі дощ та гроза.

В четвер, 8 серпня, спека посилиться ще більше. Однак в західних областях температура навпаки знизиться.

Спека та грозові дощі: в яких областях очікується негода

Погода в Україні 7 серпня (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

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