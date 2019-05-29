Жара і сильні грози: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер налякає жителів більшості областей

Погода в Україні у четвер, 30 травня, стане неприємним сюрпризом для жителів більшості областей. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов, грозах і зміну температури повітря.

Погода на сході України в четвер буде суха і сонячна, але синоптики повідомили, що очікується підвищення температури до +32 градусів. Опади у регіоні не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +30 градусів, у Харкові і Луганську до +32 градусів.

У південних областях країни також буде спекотно і сухо, гроза пройде тільки в Одеській області. Нічна температура повітря +16 +18 градусів, денна +25 +29 градусів, у Миколаєві і Херсоні до +31 градуса. У Криму без опадів, мінлива хмарність. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується +26 +28 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують сильні грози та дощі. Вночі очікується +15 +17 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Західні області знову затягне хмарами і в регіоні суттєво знизиться температура повітря. Місцями пройдуть зливи, грози, також можливий град. Нічна температура повітря складе +11 +14 градусів, вдень потеплішає до +16 +20 градусів.

В центральній частині країни синоптики прогнозують дощі, грози, місцями можливі зливи та сильний шквальний вітер. Нічна температура повітря +15 +17 градусів, вдень очікується +27 +29 градусів.

У Києві 30 травня пройдуть дощі з грозами, вітер посилиться до 7-12 м/с. Вночі +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

Погода в Україні 30 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про різке погіршення погоди.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили про те, в яких областях пройдуть грози і зливи.