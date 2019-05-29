Жара и сильные грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг напугает жителей большинства областей

Погода в Украине в четверг, 30 мая, станет неприятным сюрпризом для жителей большинства областей. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий, грозах и изменении температуры воздуха.

Погода на востоке Украины в четверг будет сухая и солнечная, но синоптики сообщили, что ожидается повышение температуры до +32 градусов. Осадки в регионе не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов. Днем столбики термометров покажут +29 +30 градусов, в Харькове и Луганске до +32 градусов.

В южных областях страны также будет жарко и сухо, гроза пройдет только в Одесской области. Ночная температура воздуха +16 +18 градусов, дневная +25 +29 градусов, в Николаеве и Херсоне до +31 градуса. В Крыму без осадков, небольшая облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем ожидается +26 +28 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют сильные грозы и дожди. Ночью ожидается +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Западные области снова затянет тучами и в регионе существенно снизится температура воздуха. Местами пройдут ливни, грозы, также возможен град. Ночная температура воздуха составит +11 +14 градусов, днем потеплеет до +16 +20 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами возможны ливни и сильный шквальный ветер. Ночная температура воздуха +15 +17 градусов, днем ожидается +27 +29 градусов.

В Киеве 30 мая пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью +16 +18 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Погода в Украине 30 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко предупредила о резком ухудшении погоды.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили о том, в каких областях пройдут грозы и ливни.