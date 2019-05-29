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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 15:10
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

По всій території України місцями очікуються грози і град

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні завтра, 30 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють синоптики, 30 травня в західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Київській, Кіровоградській і Одеській областях очікуються грози. Вдень в окремих районах можливий град та шквали до 15-20 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 травня, у західній частині країни очікуються грози, місцями значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 29 травня, в Україні буде тепло і сонячно. У запарных областях очікуються короткочасні дощі з грозами можливі шквали і град. Вітер з півдня-сходу сягатиме 15-20 м/с.

Також синоптики з "Укргідрометцентру" повідомляли, що сьогодні у західній частині країни очікується хмарна погода, а також грозові дощі. Місцями можливі значні дощі, град і шквали до 15-20 м/с.

В Україні завтра потеплішає до +32 Синоптики попереджають про град у західних областях
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