Синоптик повідомила про різке похолодання в Україні: яким областям не пощастить

Погода в Україні 29 серпня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою

Погода в Україні в четвер, 29 серпня, принесе суттєве похолодання в деякі області. Про це на своїй Facebook-сторінці розповіла Наталка Діденко, яка також розповіла, коли в країну повернуться дощі.

За словами синоптика, завтра по всій країні буде сухо та сонячно. Однак холодний атмосферний фронт принесе температурні зміни в північно-східну частину України.

Стовпчики термометрів у регіоні показиватимуть від +22 до +26 градусів, а в Харківській і Сумській області вдень температура знизиться взагалі до +20 за Цельсієм.

Погода в Україні 29 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Центрі у четвер буде тепліше - від +25 до +28 градусів, а на Півдні та Заході пануватиме спека (+28... +32).

У Києві в четвер, 29 серпня, також посвіжішає. Термометри покажуть від +23 до +25 градусів, найближчої ночі +14... +17. Опади не передбачаються.

А вже на межі літа і осені - 31 серпня і 1 вересня в країну повернеться спека.

Щодо опадів, то за попереднім прогнозом Діденко, вони повернуться в країну лише через вихідні, тобто орієнтовно 7 вересня.

Погода в Україні 29 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

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