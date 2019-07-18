Спека з грозами: синоптик дала лякаючий прогноз на день виборів

Погода в Україні в день виборів порадує жителів більшості областей підвищенням температури і яскравим сонцем. Однак у деяких областях кінець тижня буде дощовим і з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко попередила, що в найближчі дні спека накриє всю Європу і місцями очікується підвищення температури до +40 градусів. В Україні почнеться поступове потепління і до неділі очікується до +33 градусів.

"21 липня в південній частині України, на Сході та місцями у Центрі також буде жарко, +28 +33 градуси, а на решта території +25 +30 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона зазначила, що в п'ятницю, 19 липня в Україні переважатиме суха погода, дощі з грозами пройдуть лише в двох регіонах країни.

"Завтра, 19 липня, ці температурні зміни тільки будуть розкручуватися. У більшості областей України передбачається +24 +28 градусів, на півдні +26 +30 градусів, а у західній частині місцями +23 +25 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш вірогідні в західних і північних областях. Південь, Схід, Центр будуть знаходиться в сухій сонячній погоді", - розповіла Діденко.

У Києві в п'ятницю почне теплішати, однак можлива гроза. На вихідних очікується різке підвищення температури.

"У Києві завтра, 19 липня, імовірність дощу з грозою, одна сонця вистачає теж. Вдень потеплішає до +24 +26 градусів. Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підскочать, в столиці повітря нагріється до +26 +29 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що деякі області в найближчі дні захопить сильними дощами та грозами.

А також ми писали про те, що синоптик назвала точну дату повернення спеки в Україну.