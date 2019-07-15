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До тепла ще далеко: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

STYLERЖиття    15.07.2019 - 20:34
До тепла ще далеко: синоптики попередили про сильне погіршення погоди
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок буде несприятливою в більшості областей

Погода в Україні регулярно засмучує жителів більшості областей і вівторок, 16 липня, не стане винятком. Синоптики попереджають про те, що в більшості регіонів країни пройдуть дощі, місцями можливі сильні грози та зливи. Температура повітря залишається низькою, невелике потепління очікується лише на півдні.

Погода на сході країни буде несприятлива, а місцями навіть небезпечна. У Луганській і Донецькій областях пройдуть сильні дощі, зі зливами і грозою. В інших містах регіону можливі грози і більш помірний дощ. Температура повітря вночі становитиме +13 +15 градусів, вдень прогріється до +21 +24 градусів.

Південні області накриє дощами з грозами, можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів, вдень очікується +24 +26 градусів. У Криму пройде гроза. Вночі +15 +17 градусів, вдень +22 +24 градуси.

На півночі країни пройдуть помірні дощі та грози. Нічна температура повітря +12 +14 градусів, вдень очікується потепління до +22 +24 градусів.

У західних областях небо буде затягнуте хмарами протягом усього дня. Синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі. Вночі від +9 до +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +23 градуси.

У центрі України пройдуть дощі з грозами. Вночі температура коливатиметься від +12 до +14 градусів, вдень потеплішає до +22 +24 градусів.

У Києві 16 липня буде хмарно, можливий дощ з грозою. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень потеплішає до +21 +23 градусів.

До тепла ще далеко: синоптики попередили про сильне погіршення погоди

Погода в Україні 16 липня

Крім того, як повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова на прес-конференції, з 20 липня Україну накриє спекою до +30 градусів, яка протримається майже місяць.

У кінці серпня температура різко знизиться, але вересень буде відносно теплим і нестабільним, денна температура повітря підніматиметься до +22 +26 градусів. А наприкінці першого осіннього місяця можливі навіть заморозки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла, коли температура повітря почне різко підвищуватися.

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