Названы самые красивые спортсменки Олимпиады-2024

После завершения Олимпиады в Париже в соцсети Х (ранее Twitter) выбрали девять "самых красивых спортсменок" этих Игр. Пост пользователя htgrlsummer набрал почти 2 миллиона просмотров и более 6000 лайков. Хотя не все девочки из списка завоевали медали, каждая из них стала звездой соцсетей во время соревнований.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Алиша Колой, 22 года, прыжки в воду, Австралия

Алиша Колой заняла 14 место на этих Играх. В 2018 году она принимала участие в летних юношеских Олимпийских играх, где соревновалась в прыжках с трехметрового трамплина среди девушек. В 2024 году, на своем первом чемпионате мира среди взрослых в Дохе, она завоевала золотую медаль в прыжках с одного метра среди женщин.

Алиша Колой (фото: instagram.com/lysh.a)

Алиса Шмидт, 25 лет, легкая атлетика, Германия

На этой Олимпиаде она вошла в состав команды, занявшей седьмое место. В 2019 году – бронзовым призером чемпионата Европы и является медалисткой национального чемпионата Германии.

Алиса Шмидт (фото: instagram.com/alicasmd)

Луана Алонсо, 20 лет, плавание, Парагвай

На этой Олимпиаде она заняла 6 место. Участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем среди женщин на летних Олимпийских играх 2020 года и владеет несколькими рекордами Парагвая в плавании баттерфляем.

Луана Алонсо (фото: instagram.com/luanalonsom)

Юле Брандт, 21 год, футбол, Германия

В этом году Юле завоевала бронзовую медаль в составе команды. Она играет на позиции атакующего полузащитника в клубе "Вольфсбург" и выступает за национальную сборную Германии.

Юле Брандт (фото: instagram.com/jule_brand)

Лике Клавер, 25 лет, легкая атлетика, Нидерланды

На этих Играх завоевала серебряную и золотую медали. Специализируется в беге на 200 и 400 метров. В эстафете 4х400 метров стала чемпионкой мира 2023 года и чемпионкой мира в помещении 2024 года, выступая за женскую сборную Нидерландов.

Лике Клавер (фото: instagram.com/liekeklaver)

Кэти Бултер, 28 лет, теннис, Великобритания

Она является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде и финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде.

Кэти Бултер (фото: instagram.com/katiecboulter)

Руби Эванс, 17 лет, спортивная гимнастика, Великобритания

На этой Олимпиаде она не смогла занять более 23-го места. Входила в состав команды, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2024 года и является пятикратной чемпионкой Северной Европы.

Руби Эванс (фото: instagram.com/rubygrace89​​)

Аника Дельгадо, 22 года, плавание, Эквадор

На этой Олимпиаде завоевала серебряную медаль. Хотя она родилась в США, на международной арене представляет Эквадор.

Аника Дельгадо (фото: instagram.com/anickadelgado)

Хена Куртагич, 19 лет, волейбол, Сербия

Сборная Сербии не смогла выйти в финал на этой Олимпиаде. Хена выступает на позиции центрального блокировщика в итальянском клубе "Веро Воллей Милано".

Хена Куртагич (фото: instagram.com/kurtagichena​​)