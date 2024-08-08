Беленюк завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр

Украинец Жан Беленюк победил польского борца Аркадиуша Марцина Кулыныча в схватке за третье место на Олимпиаде 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал

Кулыныч – Беленюк – 1:3

В первом периоде поляк успешно оборонялся и сумел заработать одно очко. В свою очередь опытный украинский борец, несмотря на большую активность, размочить счет не сумел.

Зато Беленюк результативно начал вторую трехминутку. Он сначала набрал балл, а затем удачным приемом контратаковал Кулыныча и добавил еще два пункта сверху. Польский борец бросился отыгрываться, но украинец не допустил ошибок.

Для Беленюка "бронза" Парижа стала третьей наградой на Олимпийских играх. Ранее он завершал соревнования со серебряной и золотой медалями.

Жан Беленюк на Олимпийских играх

Дебют украинца состоялся на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Борец соревновался в весовой категории до 85 кг. По пути в финал Беленюк одолел египтянина Саада, болгарина Байрякова и белоруса Гамзатова.

В финале соперником украинского борца стал россиянин Давит Чакветадзе. Борьбы в решающей схватке не получилось – грузин с паспортом РФ разгромил Беленюка (9:2). Украинец вынужден был довольствоваться олимпийским "серебром".

На Игры-2020, которые из-за пандемии COVID перенесли на 2021 год, Беленюк приехал в статусе фаворита. В этот раз на пути к финалу он победил серба Датунишвили, алжирца Азару и хорвата Гуклека.

Соперником в решающей схватке стал венгр Леринц. Теперь уже украинский борец одержал внешне легкую победу (5:1) и принес Украине единственное "золото" соревнований в Токио.