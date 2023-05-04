Сергей Жадан разводится. Ему приписывают роман с Христиной Соловий (видео)

Сергей Жадан расстается с женой Ириной Куницыной. Соответствующее исковое производство зарегистрировано во львовском суде. В то же время украинцы "вычислили", с кем поэт, писатель, музыкант, общественный деятель и кумир молодежи встречается сейчас.

Больше деталей о разводе Жадана и о его новых возможных отношениях - в материале Styler.

Что известно о разводе Жадана

24 апреля в Лычаковском районном суде Львова было зарегистрировано исковое производство №2/463/1169/23 о расторжении брака. Истцом указан Жадан Сергей Викторович, а ответчиком - Куницына Ирина Владимировна.

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Жадан и Куницына поженились в 2009 году в Харькове. Это второй брак рок-идола, в котором у него родилась дочь Мария.

Ирина - непубличный человек и о ее жизни известно мало. В одном из интервью Жадан рассказывал, что познакомились они, когда женщина работала в харьковском издательстве "Фолио".

Сергей Жадан и Ирина Куницына (фото: facebook.com/ValentynKuzan)

Сейчас Куницына занимает должность руководителя в "Благотворительном фонде Сергея Жадана", который с 2017 года поддерживает образовательные и культурные инициативы в зоне боевых действий на востоке Украины, а также помощью военных ВСУ и волонтерам.

Добавим, что первой женой Сергея была режиссер харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко. У них есть общий сын Иван.

С обоими детьми Жадан поддерживает хорошие отношения и регулярно делится фотографиями с самыми дорогими.

Жадан крутит роман с Христиной Соловий?

Пока процесс развода продолжается, пользователи социальных сетей уже нашли подтверждение давних слухов о том, что 48-летний Жадан крутит роман с 30-летней певицей Христиной Соловий.

Эти слухи распространились после того, как поэт снялся в откровенном клипе артистки на песню "Юність".

А на днях популярная блогерша и певица, фронтвумен группы Артиллерия Лера Домрачева показала в Instagram видео, на котором видно, что Жадан и Соловой прогуливались по столичному парку, держась за руки.

Эти кадры изрядно взбудоражили сеть. Одни пользователи не видят в действиях Жадана ничего крамольного, но другие обвиняют его в измене.

Мы собрали несколько комментариев относительно развода кумира молодежи из Twitter.

Вже є в продажу квитки на подію року Жадан & Соловій? Чи вхід тільки по запрошенням?

Для мене Жадан і Соловій якось взагалі не дивно, бо ну вона виглядає так, ніби вийшла з його поезій.

Так. Якщо Жадан зміг - то я теж зможу в свої 30

Шок контент: Жадан просто людина, як і ми всі

Українці вчора: "Ми всі вмрьом". Українці сьогодні, коли прокинулися і не вмерли: "З ким є***ця Жадан?"

Дантес, Дорофєєва, Оксана Білозір і тепер Жадан?

Якщо Жадан все-таки зраджував дружині, то він у***ок

Тим часом Соловій та Жадан як дві дорослі самостійні людини

Чомусь я не здивована, що Жадан разом з Соловій гуляє, враховуючи, які про нього чутки ходять

Факт того, що Жадан розлучається через Личаківський суд міста Львова - то вже легендарно

Заметим, что ни Жадан, ни Соловой публично никогда не афишируют свою личную жизнь. Поэтому их роман - это всего лишь догадки и фантазии. Ведь к этому, например, Христине приписывали роман со Святославом Вакарчуком...