"Он был еще в браке". Христина Соловий впервые подтвердила отношения с Сергеем Жаданом

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Маше Ефросининой .

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Как рассказала артистка, незадолго до полномасштабного вторжения РФ Сергей Жадан предложил с ней записать совместную песню.

А уже вечером 23 февраля 2022 года писатель написал певице с предложением "выпить", после чего у них завязалось романтическое общение, которое длилось несколько месяцев.

Отношения пары, призналась Христина, начались тогда, когда никто не говорил об этом публично.

"Так как я в творчестве воспроизвожу свои личные истории, я пригласила его сняться в клипе и он конечно согласился. На тот момент наши отношения были в разгаре, в клипе "Юность", - поделилась знаменитость.

Христина Соловий и Сергей Жадан (фото: скріншот з відео)

Также Соловий рассказала, что не планировала афишировать их роман и просила Сергея подавать это "как творческий тандем".

А все из-за того, что она на тот момент была в отношениях и Сергей также был еще в браке с Ириной Куницынной.

"Эти отношения, творческие и личные, это была его инициатива. И мне раньше было жаль, что мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел, а я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать, но в конце концов я влюбилась и все произошло как произошло", - сказала звезда.

Христина Соловий и Сергей Жадан (фото: instagram.com/soloviyka)

Позже в интервью певица призналась, что они с Жаданом больше не вместе. Инициатором разрыва стала она, так как влюбилась в другого мужчину.

"Это была напряженная история и она очень потрепала всем нервы. Сейчас я на антидеприсентах с того момента, как отношения закончились. Я влюбилась в другого мужчину и я не смогла на быть на два фронта. Он об этом узнал и мне было очень жаль. Я хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", - шокировала знаменитость.

"Но я думаю невозможность наших отношений заключались в том, насколько у нас насыщенные были графики и редко нам удавалось видеться", - добавила исполнительница.

С музыкантом, говорит артистка, сейчас она не общается.

"Мы будем здороваться при встрече. Он желает мне быть счастливой и любимой, а я желаю ему того же", - подытожила Соловий.

Напомним, слухи о романе Соловий и Жадана разгорелись сразу после выхода нашумевшего клипа исполнительницы на песню "Юность", где они страстно целовались.

Знаменитости не комментировали сплетни, но своим поведением активно их подогревали.

На фоне слухов о романтических отношениях звезд в июне 2023 года стало известно, что писатель развелся с женой Ириной Куницыной после 15 лет брака.