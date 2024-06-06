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"Служу украинскому народу". Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ

Четверг 06 июня 2024 09:00
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"Служу украинскому народу". Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ Фото: Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ (facebook.com/serhiy.zhadan)
Автор: Людмила Жукова

Украинский писатель музыкант и волонтер Сергей Жадан вступил в ряды Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу Сергея Жадана.

Сергей Жадан писатель вступил в ВСУ

Писатель и волонтер вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал Жадан.

Также Сергей опубликовал фотографию.

Отметим, что о желании Жадана мобилизоваться стало известно в марте, но тогда не было подтверждено, что это правда. Сам писатель тогда воздержался от комментариев.

&quot;Служу украинскому народу&quot;. Сергей Жадан вступил в ряды ВСУСергей Жадан вступил в ряды ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Кто такой Сергей Жадан и как он поддерживает Украину

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск.

Писатель принимал участие в харьковском Евромайдане. Он присоединился к волонтерскому движению в Харькове.

&quot;Служу украинскому народу&quot;. Сергей Жадан вступил в ряды ВСУПисатель постоянно помогает ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

В 2017 году он основал благотворительный фонд, направленный на поддержку образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Жадан также активно помогает Вооруженным силам Украины.

Одним из его проектов стало инициирование программы "Восход читает", направленной на пополнение книжных фондов библиотек в Донецкой и Луганской областях.

&quot;Служу украинскому народу&quot;. Сергей Жадан вступил в ряды ВСУСергей Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Он получил награду Министерства обороны Украины за помощь Вооруженным силам.

&quot;Служу украинскому народу&quot;. Сергей Жадан вступил в ряды ВСУЖадан получил награду за помощь ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Отметим, что Сергей Жадан с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину собирает средства на нужды военных разными доступными способами.

Также писатель и музыкант группы Жадан и собаки ездил с благотворительными концертами ради того, чтобы помогать украинскому войску. Он известный волонтер и патриот своей страны.

Еще один участник группы "Жадан и собаки" стал в ряды ВСУ

Отметим, что участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов также вступил в ряды ВСУ и сейчас проходит обучение.

"Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".
Прохожу обучение", - написал он в Instagram.
&quot;Служу украинскому народу&quot;. Сергей Жадан вступил в ряды ВСУЕвгений Турчинов присоединился к ВСУ (фото: instagram.com/ievgen_turchynov)

Напомним, что Оля Цыбульская вспомнила свое знакомство с Сергеем Жаданом.

Читайте также историю любви Кристины Соловой и Сергея Жадана.

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Сергей Жадан
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