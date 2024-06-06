"Служу украинскому народу". Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ

Украинский писатель музыкант и волонтер Сергей Жадан вступил в ряды Национальной гвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Facebook-страницу Сергея Жадана.

Сергей Жадан писатель вступил в ВСУ

Писатель и волонтер вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал Жадан.

Также Сергей опубликовал фотографию.

Отметим, что о желании Жадана мобилизоваться стало известно в марте, но тогда не было подтверждено, что это правда. Сам писатель тогда воздержался от комментариев.

Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Кто такой Сергей Жадан и как он поддерживает Украину

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск.

Писатель принимал участие в харьковском Евромайдане. Он присоединился к волонтерскому движению в Харькове.

Писатель постоянно помогает ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

В 2017 году он основал благотворительный фонд, направленный на поддержку образовательных, культурных и гуманитарных инициатив. Жадан также активно помогает Вооруженным силам Украины.

Одним из его проектов стало инициирование программы "Восход читает", направленной на пополнение книжных фондов библиотек в Донецкой и Луганской областях.

Сергей Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Он получил награду Министерства обороны Украины за помощь Вооруженным силам.

Жадан получил награду за помощь ВСУ (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Отметим, что Сергей Жадан с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину собирает средства на нужды военных разными доступными способами.

Также писатель и музыкант группы Жадан и собаки ездил с благотворительными концертами ради того, чтобы помогать украинскому войску. Он известный волонтер и патриот своей страны.

Еще один участник группы "Жадан и собаки" стал в ряды ВСУ

Отметим, что участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов также вступил в ряды ВСУ и сейчас проходит обучение.

"Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

Прохожу обучение", - написал он в Instagram.

Евгений Турчинов присоединился к ВСУ (фото: instagram.com/ievgen_turchynov)