Кравец объяснила, не раздражают ли ее постоянные вопросы о Зеленском
Актриса Елена Кравец не скрывает, что часто слышит от поклонников вопросы о Владимире Зеленском, поскольку работала с ним много лет в составе команды "Квартал 95". Она призналась, не чувствует ли раздражение из-за постоянных ассоциаций с украинским президентом.
Что знаменитость думает о Зеленском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что Кравец говорит о Зеленском
Бывшая участница "Квартала 95" делится, что абсолютно нормально относится к вопросам о президенте. Она объясняет, что участие в команде известного развлекательного шоу - целая часть ее жизни. Более того, женщина признается, что будь она на месте поклонников, то точно так же спрашивала бы у них о Зеленском.
"Это часть моей жизни. Я понимаю, что люди будут спрашивать - это логично и нормально. И будь я на месте этих людей, я бы так же спрашивала", - комментирует свою позицию Кравец.
Елена Кравец и Владимир Зеленский на сцене "Квартала" (Фото: ТСН)
Елена охотно отвечает на вопросы, касающиеся главы нашего государства. Так, например, раньше она говорила, что Владимир остается для нее близким человеком, которого она знает с юности. Также актриса заявляла, что они поддерживают связь, и иногда она получает от мужчины ответы на свои сообщения.
"Он для меня человек, которого я знаю с юности. Он для меня президент. Он очень близкий мне человек, я его поддерживаю. Он очень кратко отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь присылать ему разные мемы, немного юмора. Мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки была на его лице", - говорила она.
Звезда делилась, что хорошо знает Зеленского как человека, а с началом президентства была приятно удивлена им и его семьей в целом.
"Я не могу сказать, что я от него такого не ожидала. Такого духа. Потому что я его знаю. Знаю, как он встречал какие-либо кризисы в жизни компании, просто в жизни. Я его знаю, иначе не могло быть. Я приятно удивлена еще больше, но я знала, что он такой. Я невероятно горжусь и им, и Еленой, и всей их семьей".
Актриса поддерживает общение с президентом (Фото: instagram.com/lennykravets)
Напомним, к команде "Квартал 95" Кравец присоединилась в 1998 году - через год после создания проекта. Его участницей она была около 25 лет, пока не объявила о своем решении уйти.
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При написании материала были использованы интервью актрисы для программ "Розмова" и "Зірковий шлях".