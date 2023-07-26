Боитесь попасть под сокращение во время войны? Вот кого точно не уволят

Из-за военной агрессии России многие украинские компании оказались на грани выживания. Работодатели, чтобы "остаться на плаву", вынуждены сокращать штат. Однако есть категории работников, которые защищены от увольнения во время действия военного положения.

О том, что нужно знать об увольнении во время войны, объясняет бухгалтер Наталья Мороз.

Можно ли сокращать штат во время войны

"Многие считают, что во время военного положения нельзя сокращать штат и нужно ждать окончания войны. Но это ошибочное мнение, поскольку законодательство не содержит никаких ограничений по сокращению штата на время действия военного положения", - объясняет эксперт.

Особенности трудовых отношений работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, в период военного положения определяет Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Когда целесообразно сокращать штат:

при ликвидации предприятия - эту процедуру разрешено проводить во время действия военного положения

- эту процедуру разрешено проводить во время действия военного положения при реорганизации предприятия - тогда также при необходимости можно сократить штат

Работодатель должен сообщить работникам о предстоящем увольнении. Следует учесть тот факт, что это нужно сделать не позднее чем за два месяца до сокращения.

"Если этот срок не соблюден, то такое увольнение работник может обжаловать в судебном порядке", - говорит Мороз.

Кого нельзя увольнять

Есть категория работников, которые законом защищены от увольнения по сокращению штатов. Перечень таких работников указан в ст. 184 КЗоТ, к ним относятся:

беременные

несовершеннолетние

родители, которые самостоятельно воспитывают детей

работники, которые находятся на больничном и т. п.

При сокращении штата нужно учитывать, что есть также категория работников, которая имеет определенный приоритет, чтобы остаться на работе.

"Военное положение не влияет на сокращение штата работников, если есть такая проблема. Но нужно детально анализировать личные дела работников, для того чтобы понимать можно ли их уволить, а также детально изучать процедуру сокращения штата работников, которая предусмотрена КЗоТ", - отметила бухгалтер.