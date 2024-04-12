Украинцам рассказали, какие ІТ-специалисты нужны в ВСУ и как получить работу

В рядах Вооруженных сил Украины нужны профессионалы из разных сфер. В том числе - и ІТ-специалисты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LinkedIn консультанта по рекрутингу и карьерному развитию Романа Кушнарева рассказывает, какую работу в ВСУ могут найти украинские айтишники.

Потребность в каких специалистах существует

Роман Кушнарев рассказал, что некоторое время назад делал публикацию о поиске ІТ-специалистов в новое технологическое подразделение в ВСУ (по просьбе коллеги, которая помогает украинской армии с рекрутингом).

"Тогда речь шла только о тех, кто уже в армии, потому что было трудно контролировать процесс мобилизации, чтобы граждане, желающие присоединиться, могли попасть именно в это подразделение", - уточнил он.

Мужчина добавил, что теперь решил создать публикацию для гражданских, которые хотели бы вступить в ряды ВСУ и выполнять задачи по своему профилю.

Согласно информации рекрутера, сейчас в ВСУ существует большая потребность в таких ІТ-специалистах:

Business Analysts

Data Engineers

ML Engineers

Embedded Engineers

Cyber Security Engineers

Project Managers

Product Managers

Основные требования, задачи и условия

Консультант рассказал, что основные требования в подобных вакансиях - по меньшей мере три года опыта по одному из указанных профилей.

При этом основные задачи - работа над информационными системами для армии.

"Речь идет как о программных продуктах, так и аппаратных решениях", - уточнил Кушнарев.

Кроме того, он опубликовал основные условия такой работы:

мобилизация до конца военного положения

служба в городе Киев (варианта работать удаленно нет)

денежное довольствие - в соответствии со званием (без боевых надбавок и доплат)

Для мобилизации и получения работы необходимо пройти так называемый рекрутерский прескрин, общее техническое, а также проектное интервью.

"Мобилизироваться могут и мужчины, и женщины", - уточнил Роман.

Он добавил, что заинтересованные лица могут писать ему в приватные сообщения.

"Имейте в виду - заинтересованность в этой возможности не означает автоматическую мобилизацию", - подытожил мужчина.