Украинцам рассказали, какие ІТ-специалисты нужны в ВСУ и как получить работу
В рядах Вооруженных сил Украины нужны профессионалы из разных сфер. В том числе - и ІТ-специалисты.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LinkedIn консультанта по рекрутингу и карьерному развитию Романа Кушнарева рассказывает, какую работу в ВСУ могут найти украинские айтишники.
Потребность в каких специалистах существует
Роман Кушнарев рассказал, что некоторое время назад делал публикацию о поиске ІТ-специалистов в новое технологическое подразделение в ВСУ (по просьбе коллеги, которая помогает украинской армии с рекрутингом).
"Тогда речь шла только о тех, кто уже в армии, потому что было трудно контролировать процесс мобилизации, чтобы граждане, желающие присоединиться, могли попасть именно в это подразделение", - уточнил он.
Мужчина добавил, что теперь решил создать публикацию для гражданских, которые хотели бы вступить в ряды ВСУ и выполнять задачи по своему профилю.
Согласно информации рекрутера, сейчас в ВСУ существует большая потребность в таких ІТ-специалистах:
- Business Analysts
- Data Engineers
- ML Engineers
- Embedded Engineers
- Cyber Security Engineers
- Project Managers
- Product Managers
Основные требования, задачи и условия
Консультант рассказал, что основные требования в подобных вакансиях - по меньшей мере три года опыта по одному из указанных профилей.
При этом основные задачи - работа над информационными системами для армии.
"Речь идет как о программных продуктах, так и аппаратных решениях", - уточнил Кушнарев.
Кроме того, он опубликовал основные условия такой работы:
- мобилизация до конца военного положения
- служба в городе Киев (варианта работать удаленно нет)
- денежное довольствие - в соответствии со званием (без боевых надбавок и доплат)
Для мобилизации и получения работы необходимо пройти так называемый рекрутерский прескрин, общее техническое, а также проектное интервью.
"Мобилизироваться могут и мужчины, и женщины", - уточнил Роман.
Он добавил, что заинтересованные лица могут писать ему в приватные сообщения.
"Имейте в виду - заинтересованность в этой возможности не означает автоматическую мобилизацию", - подытожил мужчина.
Напомним, ранее мы рассказывали, как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании.
Читайте также о рекрутинге в ВСУ - как это работает, какие вакансии есть и сколько платят.