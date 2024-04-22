10 новых вакансий в Национальной гвардии с зарплатами до 124 тыс. грн

Чтобы иметь стабильную работу и получать денежное обеспечение, можно подписать контракт в Национальной гвардии Украины. Можно выбрать вакансию, за которую будут платить до 124 тыс. грн. в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Национальной гвардии Украины.

В городе Львов в воинскую часть НГУ необходим командир взвода.

Ищут военного, офицера с высшим образованием и опытом работы (желательный).

Заработная плата 24 000 - 124 000 грн в месяц.

"Пригодность к прохождению военной службы. Военная служба в Национальной гвардии Украины, воинская часть 3002 г. Львов", - говорится в сообщении.

В город Калиновка Винницкой области на военную службу в Национальную гвардию Украины необходим слесарь взвода обеспечения.

Ищут слесаря со средне-специальным образованием по этому направлению. Также необходим опыт работы.

Заработная плата 21 000 - 121 000 грн.

Вакансия в военной части НГУ города Нетешин, Хмельницкая область.

Ищут человека с высшим образованием по специальности, опыт работы обязателен.

Также должна быть пригодность к прохождению военной службы.

Заработная плата 33 000 - 133 000 грн.

Вакансия в городе Золочев Львовской области. Ищут военного с необязательным опытом работы.

"Образование полное общее среднее, опыт работы необязателен. Пригодность к прохождению военной службы", - говорится в вакансии.

Заработная плата 21 000 - 121 000 грн.

Военная часть приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву во время мобилизации в Объединенный узел связи воинской части 3077 НГУ (г. Вышгород), на должность деловода.

Специалист необходим для обеспечения эффективности военных подразделений.

Возраст от 18 до 50 лет, заработная плата 22 000 - 25 000 грн.

Военная часть НГУ города Вышгород Киевской области приглашает на работу водителя.

В бригада "Буревій" (в/ч 3027) необходимы мотивированные и ответственные специалисты на военную службу по контракту.

Заработная плата 25 000 - 125 000 грн.

В воинскую часть города Калиновка ищут пожарного с высшим образованием, опыт работы желателен. Также должна быть пригодность к прохождению военной службы.

Заработная плата 23 000 - 123 000 грн.

Вакансия в военной части города Золочев Львовской области.

Ищут военного сержанта с полным общим средним образованием.

Образование полное общее среднее, опыт работы необязателен.

Заработная плата 22 000 - 122 000 грн.

Военная часть НГУ города Золочев Львовской области ищет командира взвода.

"Военный, офицер. Образование высшее, опыт работы желателен. Пригодность к прохождению военной службы", - говорится в описании вакансии.

Заработная плата 24 000 - 124 000 грн.

Бригада "Буревій" (в/ч 3027) НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву во время мобилизации на должность гранатометчика для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Заработная плата 25 000 - 125 000 грн.